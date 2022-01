L'inquiétude des artisans de l'Hérault face à l'interdiction du diesel en 2028

L'inquiétude monte dans le monde de l'artisanat après l'annonce la semaine dernière de l'interdiction des voiture diesels dans la Métropole de Montpellier en 2028. C'est la mise en place progressive de la ZFE, la zone à faible émission. Dès juillet les véhicules les plus polluants ne pourront plus circuler dans certaines communes et d'ici 6 ans touts les véhicules diesel seront interdits dans toute la Métropole.

Or aujourd'hui les 40 000 artisans de l'Hérault circulent en voiture diesel "Sur le marché il n'existe pas d'utilitaires essence ou électrique" précise Christian Pujol, le président de la chambre des métiers et de l'artisanat. De plus les artisans investissent dans leur véhicule professionnels souvent pour 10 ou 15 ans, ils les aménagent pour leur activité et les "emmènent jusqu'au bout". "Difficile pour eux d'investir dans de nouveaux véhicules en ce moment après la crise qu'ils viennent de traverser." Sans parler des délais de livraison liés à la crise du Covid, il faut près de deux ans pour avoir un utilitaire neuf aujourd'hui.

La CMA demande une concertation pour des aménagements

La chambre des métiers a donc lancé une concertation auprès de ses adhérents pour connaître leur avis sur le sujet, des centaines de mails sont déjà arrivés "attention, nous on est boulangers, il faut aller chercher la farine à tel endroit, on est couturières, il faut qu'on amène le tissu à tel endroit, on vient de changer de voitures, on ne peut pas se permettre de réinvestir"

La chambre des métiers demande de la concertation avec la Métropole pour trouver des aménagements. "Je sais bien que c'est une loi nationale, mais y a toujours des solutions possibles quand on le veut"

La CMA va faire prochainement des propositions à la Métropole de Montpellier.