L'inquiétude des chômeurs azuréens face à la nouvelle allocation chômage

L'assurance chômage fait peau neuve ce vendredi matin ! Avec des conditions d’accès durcies. Pour obtenir désormais une indemnisation, il faudra avoir travaillé au minimum six mois sur les vingt quatre derniers au lieu de quatre mois sur vingt huit auparavant. Au total selon l'UNEDIC, plus de 700.000 allocataires verront leur indemnisation retardée ou bien réduite. Une réforme qui demande pédagogie. Pour sa mise en oeuvre, 35.000 agents Pole Emploi ont été formés dans toute la France. Pourtant, Kader, conseiller Pole Emploi à Nice est désemparé.

"On nous pose beaucoup de question mais nous on a pas toutes les informations et c'est pas encore très clair même pour nous" Kader