L'inquiétude des gérants de salles de cinémas lorrains face à la flambée des prix de l'énergie

Propriétaire des cinémas de Saint-Dié et de Neufchâteau dans les Vosges, Thierry Tabaraud fait partie des gérants de cinémas qui n'ont pas eu le choix, en renouvelant ses contrats d'énergie avec son fournisseur, la sentence est tombée : "le coût est trois fois plus cher pour cet hiver, ce qui est impossible."

L'exploitant possède en tout cinq établissements. "J'en ai encore un qui se chauffe au gaz. C'est catastrophique parce j'ai reçu des factures de réajustement de mon tarif pour l'hiver prochain, et c'est n'importe quoi, je ne sais pas faire." Thierry Tabaraud a déjà modifié la température dans ses salles. "Cet été, on a baissé la climatisation et on n'a pas eu de remarques de spectateurs, cet hiver on va suivre les recommandations de l'Etat et baisser le chauffage à 19 degrés."

Faudra-t-il prendre des mesures plus radicales, comme réduire le nombre de séances ou augmenter les tarifs ? Thierry Tabaraud espère ne pas en arriver là et compte avant tout sur un soutien de l'Etat.