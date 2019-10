L'inquiétude des producteurs de vin de la vallée du Rhône après l'augmentation des taxes vers les États-Unis

Département Vaucluse, France

Donald Trump s'en prend aux vins français. Après plusieurs mois de menaces, le président américain confirme une augmentation des taxes douanières à l'exportation : 25% supplémentaires, notamment sur les vins français et ceux de la vallée du Rhône sont forcément concernés. C'est la réponse des Américains aux subventions, qu'ils jugent illégales, accordées par des pays européens à Airbus.

Une augmentation des prix sur le marché américain

Forcément, cela suscite l'inquiétude des producteurs de la vallée du Rhône. Selon Michel Chapoutier, le président d'Inter Rhône, 16% de vins produits dans la vallée du Rhône sont vendus outre-Atlantique. Mécaniquement, les producteurs vont devoir augmenter leurs tarifs. "La cible américaine est une cible sensible, c'est le marché qui achète les vins les plus chers, explique-t-il. Alors il faut aller voir le consommateur américain et justifier une augmentation des prix. Leur dire que même à ce prix là, ça vaut le coup."

Une taxe supplémentaire sur les olives va également être appliquée.

à lire aussi Les vignerons de Tavel vigilants après les menaces de Donald Trump de taxer les vins français