L'inquiétude des professionnels de la nuit dans le Finistère

Le déconfinement n'est toujours pas en vue pour les discothèques et autres bars de nuit. Alors que tout est à l'arrêt depuis 3 mois, les professionnels finistériens du secteur tirent la sonnette d'alarme. Ils étaient une quarantaine mercredi matin devant le Pacha Club à Plouigneau, à l'est de Morlaix.

Symboliquement vêtus de noir, ces patrons de discothèques, barmans et barmaids, DJ ou organisateurs d'événements n'ont aucune nouvelle des autorités. Ils redoutent une fermeture prolongée au mois de juillet, voire pire tout l'été. En cause, la fameuse distanciation physique, quasi impossible à faire respecter en soirée. Tous en sont bien conscients, mais ils observent aussi les entorses aux gestes barrière dans les bars ou les restaurants. Alors pourquoi pas eux ?

Injustice

"On voit que tout se déconfine autour de nous, et on n'a aucune réponse" souffle Franck Gouriou, qui dirige les Tritons à Brest. Dans le milieu, cette attente est vécue comme une injustice. Certains évoquent la mauvaise image trop souvent associée aux métiers de la nuit.

Pour Arnaud Broudin, le patron du Pacha, il est grand temps de "nous donner une perspective, là on est dans le flou total ! On sait qu'on aura des contraintes quand on va rouvrir, c'est pas un souci. Tout est déjà prêt dans nos établissements, on n'attend plus qu'une date."

Depuis trois mois, l'ambiance n'est plus à la fête au Pacha Club à Plouigneau. © Radio France - Nicolas Olivier

Le milieu de la nuit est en train de mourir petit à petit

ECOUTEZ Franck Gouriou, patron de la discothèque les Tritons à Brest Copier

Les prestataires des mariages à l'agonie

Autres métiers très touchés, ceux de l'événementiel qui vivent en grande partie grâce aux mariages entre avril et septembre. Benoît Michel, traiteur à Landerneau, a vu s'envoler 42 cérémonies depuis le début de saison, alors que cette activité représente 75% de son chiffre d'affaires. 16 de ses 22 salariés sont au chômage partiel... Même constat pour le DJ Loïc L'Hostis, dont la société Animaction a déjà perdu au moins 16.000 euros en trois mois. "Les conséquences sont catastrophiques puisque la moitié de la saison est déjà perdue. On attend de savoir si on pourra la terminer ou si ce sera une année blanche."

Avec le recul de l'épidémie, un éventuel allègement des mesures sanitaires est espéré par l'ensemble du secteur de la fête. Le temps presse, car d'après un professionnel, une discothèque sur cinq pourrait déposer le bilan si l'activité ne reprend pas d'ici au 15 juillet.