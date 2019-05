L'inquiétude des salariés des laboratoires Boiron à Belfort

Les 20 salariés des laboratoires Boiron de Belfort s’inquiètent depuis que le premier avis de la Haute Autorité de santé a fuité dans les médias. Celle-ci préconise de ne plus rembourser les médicaments homéopathiques, car elle estime que ces granules offrent "un service médical insuffisant".

Belfort, France

Depuis que le premier avis de la Haute Autorité de santé a été dévoilé dans les médias à la mi-mai, les 20 salariés du site Boiron de Belfort sont passés par tous les sentiments. Il y a d'abord eu de l'incompréhension face à cet avis, qui préconise le déremboursement des médicaments homéopathiques, puis de la crainte pour leur emploi. Car selon eux, un déremboursement signifierait des pertes d'emplois par centaines en France, mais aussi à Belfort.

70 personnes concernées en Bourgogne Franche-Comté

"On estime que cela toucherait directement plus de 1000 personnes" explique Claire Amoros, la directrice du site de Belfort. "Sans compter les 2 700 fournisseurs. En Bourgogne- Franche Comté nous sommes environ 70 avec le site de Dijon et il y a également une cinquantaine de fournisseurs. Cela impacterait l’existence future de notre établissement régional, car nous avons des établissements régionaux qui distribuent les médicaments aux officines. Cela ne pourrait pas perdurer sil y avait un déremboursement. Donc c'est très très sérieux".

Je m'inquiète pour mon emploi mais aussi pour ma famille

Même inquiétude pour Patricia, salariée chez Boiron Belfort depuis 23 ans: "Je m'inquiète pour mon emploi car j'ai 47 ans, mais aussi pour ma vie de famille. J'ai deux enfants dont l'un qui passe la bac cette année. Est-ce que j'arriverai à assumer ses études supérieures?". Patricia a donc décidé de se mobiliser. Même chose pour sa collègue Virginie: "j'en parle autour de moi. Je fais signer la pétition lancée en soutien à l'homéopathie. Mais on va se battre c'est sûr".

Le site Boiron est implanté, rue Albert Camus, dans la Zac des Hauts de Belfort depuis 15 ans. © Radio France - Hugo Flotat-Talon

"Cela augmenterait aussi les prix des traitements"

Pour Claire Amoros, les patients sont également concernés: "Si l'avis se confirme, ils vont perdre la liberté de choix, l'égalité d'accès aux traitements, et une hausse des prix c'est sûr. Actuellement le tube est à 2,35 euros. Il pourrait passer à 4 voire à 5 euros comme en Suisse par exemple". "A l'heure actuelle il est remboursé 20 centimes (l'homéopathie est remboursée à hauteur de 30%) , c’est quand même un déremboursement et cela permet aussi de crédibiliser le médicament".

L'avis définitif devrait être rendu à la fin du printemps. Entre temps, il y aura une phase contradictoire, avec l'audition des laboratoires homéopathiques, comme Boiron ou encore Welleda.