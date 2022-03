L'inquiétude des syndicats de Stellantis à Sochaux face à la pénurie de semi-conducteurs

Les salariés de l'usine de Stellantis à Sochaux revoient de nouveau apparaître dans leur quotidien le mot APLD : Activité Partielle Longue Durée ou chômage partiel. En effet, un peu plus de 500 salariés des ateliers de production sont concernés. Ces employés resteront à la maison toute la semaine, à cause de la crise des semi conducteurs, qui ralentit l'activité du site depuis le 18 février. A partir de ce lundi, ils ne toucheront donc que 84% de leur revenu habituel. Les syndicats sollicités par France Bleu Belfort Montbéliard s'inquiètent pour l'avenir. "Le climat devient morose" résume ainsi la CFDT.

Des pertes de salaires de 16%

Le passage en chômage partiel va ainsi mettre en difficulté les salariés concernés estime Jérôme Boussard de la CGT : "16% sur un salaire à 1300/1400 euros ca va vite, et c'est tout de suite du pouvoir d'achat que les gens n'ont plus. Il y a des couples PSA donc la perte de salaires est multiplié par deux. Or la facture n'est pas divisée par deux à la fin du mois : le prix de l'essence, des pates du riz. Tout augmente et aujourd'hui on nous dit vous restez à la maison et vous allez perdre du salaire".

Des incertitudes sur une potentielle reprises

Pour tous les syndicats sollicités, l'avenir paraît désormais flou sur le site sochalien : "C'est l'inconnu total, on se retrouve dans la situation d'il y a deux ans, lors de la crise sanitaire, où l'on ne sait pas si demain on aura des semi conducteurs pour fabriquer nos véhicules. Jusqu'à quand ca va durer, quand va t'on réussir à repartir correctement? Personne ne peut le dire" explique Eric Peultier de Force Ouvrière.

Même sentiment de naviguer à vue chez la CFDT explique son représentant Benoit Vernier, qui explique que le moral des salariés s'en ressent : "On a eu un mécontentement après l'échec des négociations salariés, tout de suite après il y a eu la guerre en Ukraine, et ça a fait basculer les esprits sur autre chose, pour ne voir que l'inquiétude de l'avenir. Les salariés se rendent compte que la situation est fragile, et que ca peut s'empirer dans un sens comme s'améliorer. Mais les perspectives montrent plutôt que ca va s'empirer. Le climat est morose".

Des choix stratégiques

Se pose encore une fois la question de la stratégie industrielle française et européenne en terme de fabrications de semi-conducteurs : "il faut vite se remettre autour de la table pour qu'on puisse retrouver des industriels de semi-conducteurs en France ou en Europe et qu'on ne soit pas tributaire de fournisseurs qui sont à des milliers de kilomètres de chez nous" résume Jérôme Boussard.