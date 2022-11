L'inquiétude du BTP en Corrèze

Comme bon nombre d'entreprises, les sociétés du bâtiment et des travaux publics subissent eux aussi la crise de plein fouet. A la hausse des matières premières et de l'inflation s'ajoute la question récurrente de la pénurie de main-d'œuvre.

En Corrèze quatre entreprises du BTP sur cinq n'ont pas leur équipe au complet. Pourtant, explique la présidente de la fédération départementale, Rachel Coudre-Bourgeon, les salaires sont supérieurs à nombre de secteurs.

Une question de salaire mais pas que...

Et les patrons ont fait doublement des efforts cette année rajoute Olivier Certes, responsable de la commission sociale de la fédération. Une hausse de 3,5 % a été consentie au printemps et de nouvelles négociations vont avoir lieu dans les prochains jours : "On a conscience que les salariés ont besoin d'être accompagnés au niveau des salaires, mais pas que ! On estime que le RSE, la responsabilité sociétale de l'employeur est là aussi pour donner des avantages comme des nouveaux horaires, une souplesse pour répondre aux attentes des salariés."

En Corrèze, cette hausse de salaire a été privilégiée aux hausses individuelles pour garder un salarié ou en séduire un autre chez le concurrent. "Attention" prévient Rachel Coudre-Bourgeon, "quand il y a pénurie de collaborateurs, se les piquer d'une boite à l'autre ce n'est pas sain pour le travail et ça fait de la casse dans les entreprises." Dans le département, la situation tend toutefois à s'améliorer. Le nombre de salariés du BTP a augmenté de près de 5 % en un an. Le secteur emploie 5.000 personnes.

Inquiétudes pour les futurs chantiers

A ce problème de recrutement, les entreprises du bâtiment et des travaux publics sont aussi directement impactées par la crise et l'inflation. Les prix des matériaux ont très fortement augmenté et ce coût supplémentaire est difficile à répercuter sur la facture des clients. Les entreprises rognent donc sur leurs marges.

Mais elles craignent également que cette crise touchent leurs carnets de commandes résume Rachel Coudre-Bourgeon : "On a encore un peu d'activité, mais la hausse des matériaux, du gazole, la pénurie de main-d'œuvre met un frein à notre activité. On présage une baisse de la commande publique, que le client n'ait pas le budget. Ce qu'on dit nous c'est vite passez commande parce que demain ça vaudra peut-être plus cher."