L’inquiétude du Secours populaire de la Marne

Reims, France

Les associations qui distribuent de l'aide alimentaire tirent la sonnette d’alarme. Une grande partie des fonds dont elles disposent viennent de l'Europe. C'est le FEAD, Fonds européen d'aide aux plus démunis, qui pourrait bien diminuer.

Le FEAD aujourd'hui, c'est 3,8 milliards d'euros sur six ans, de 2014 à 2020. Il bénéficie à 16 millions de personnes en Europe, dont plus de cinq millions en France, par le biais de quatre associations habilitées à recevoir, gérer et redistribuer ces dons : Croix Rouge, banque alimentaire, Secours populaire, et Restos du cœur. Mais le projet de budget 2021- 2027 prévoit une forte diminution. Le Fonds pourrait être pratiquement divisé par deux, explique Patricia Le Corvic, secrétaire générale du Secours Populaire de la Marne. « C’est absolument incroyable, puisque, comme chacun le sait, la pauvreté et la précarité augmentent de façon importante en Europe ».

Il faut se mobiliser, dit Patricia Le Corvic. Une campagne de sensibilisation, notamment auprès des élus, est menée par les quatre associations. Elles comptent bien faire pression sur Bruxelles quand le budget de l’UE entrera en discussion, dans quelques mois.