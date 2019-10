L’inquiétude sur le site Michelin à Golbey après la fermeture annoncée de l’usine de La Roche-sur-Yon

Golbey, France

L’annonce de la fermeture en 2020 de l’usine Michelin de La Roche-sur-Yon, qui emploie 619 salariés, aura forcément des conséquences sur les autres sites du géant du pneu.

A Golbey, 80% de la production d’armature de pneu est destinée aux pneumatiques pour camions. L’autre partie de la production concerne le pneu très haut de gamme et «marche bien» selon Grégory Peltier, délégué syndical Sud chez Michelin à Golbey.

il y aura des impacts sur le niveau de la production

Et le syndicaliste de poursuivre, «je ne peux pas vous dire s'il y aura moins d’emplois mais on est inquiet, peut-être pas pour l'avenir du site de Golbey parce qu’on fait d’autres produits qui nous permettent de tenir, mais on suppose qu’il y aura des impacts sur le niveau de la production de notre site».

Production réduite et précaires remerciés

L’usine de Golbey s’est déjà séparée de ses intérimaires et CDD et ne remplace plus les départs à la retraite selon Sud, premier syndicat à Golbey, qui estime que 100 équivalents temps plein ont été supprimés depuis un an pour un site qui emploie 520 salariés. Une usine qui a déjà réduit sa production avec plusieurs semaines de fermetures attendues d’ici la fin de l’année.

Le groupe Michelin emploie 110.000 salariés dont plus de 20.000 en France où l'entreprise possède une quinzaine d'implantations industrielles.

