L’insertion au profit des artistes avec « Art et Noces Troubles »

Le seul chantier d’insertion de France, agrée et spécialisé dans l’accompagnement des artistes est installé à Bastia. 5 salariés y sont encadrés et formés au sein de l’association « Art et noces troubles ».

Chantier d'insertion unique en son genre

Fondée en 2012 par un collectif d’artistes bastiais, l’association « Art et Noces Troubles » est spécialisée dans l’accompagnement des acteurs culturels sur le volet administratif, l’élaboration de dossiers de subventions pour les spectacles, la gestion de trésorerie et le suivi des intermittents. Elle a bénéficié en 2016 de l’agrément "chantier d’insertion".

Chantier d'insertion unique en son genre en France, "Art et noces troubles" c'est l'opportunité pour des travailleurs en transition de retrouver le monde du travail et découvrir l'univers du spectacle. Travailleurs en insertion professionnelle suivant une formation qualifiante, ils sont prestataires d'une vingtaine d'associations du spectacle en Haute-Corse. En 2021, "Art et Noces Troubles" a concrétisé une quinzaine de projets de création de spectacles, et délivré un millier de cachets d’intermittents.

Pour 2022, en dépit d’un contexte sanitaire très incertain, "Art et noces troubles" va développer sa web radio lancée l’année dernière et accessible depuis le site de l’association et sur les plates formes de streaming tels que Deezer, Spotify et autres…