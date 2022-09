« L’insoluble casse-tête » leader du casse - tête en France

La création de l'entreprise

Créé par deux frères Hubert et Pierre- Henri Eychenne lors du confinement, "L'insoluble casse-tête", cette jeune société s'est rapidement fait sa place sur le marché des casse- tête et des jeux de logique et de réflexion dans le monde entier.

Les jeux sont commercialisés via le site internet www.linsoluble-casse-tete.fr, et l'entrepôt lui se trouve à Venoy dans l'Yonne.

Des simples jeux de logique, aux plus diaboliques ... le monde du casse- tête est un véritable univers qui répond à tous les âges avec des difficultés différentes.

Le monde merveilleux du casse- tête

Les casse -tête sont aussi pour certains des oeuvres d'art comme ceux fabriqués par l'allemand Jean Claude Constantin qui est considéré comme l’un des meilleurs concepteur et dessinateur de casse-têtes au monde depuis ces 30 dernières années. Il invente et produit de nombreux casse-têtes en bois et en métal, des puzzles, et autres jeux de réflexion.

Ses casse-têtes originaux et singuliers sont renommés pour leur esthétique soignée et les défis qu’ils imposent. Ils se différencient notamment pour leur beauté, leur structure et leurs détails, qui en font de magnifiques objets raffinés de très haute qualité.

Les casse tête et leurs différentes utilités

Le casse- tête peut être également un cadeau, un support pédagogique, un cadeau d'entreprise , mais aussi une boite mystère pour cacher une déclaration d'amour par exemple, ou une bague ...