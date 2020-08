L'inspecteur du travail marnais Anthony Smith muté d'office par le ministère du travail

C'est une nouvelle sanction pour Anthony Smith. L'inspecteur du travail marnais, suspendu depuis plusieurs mois pour avoir désobéi à sa hiérarchie, est muté d'office par le ministère du travail. Cette sanction, décidée jeudi 13 août, est qualifiée d'"exceptionnelle" par le ministère et alimente la procédure disciplinaire déjà engagée contre Anthony Smith.

Réaction immédiate des syndicats

Les syndicats (CGT, FO, CGT, FO, FSU, Sud et CNT) réclament le retrait de la sanction, "particulièrement injuste". "Derrière cette attaque contre Anthony, c'est une nouvelle fois, et encore plus brutalement, l'indépendance de l'inspection du travail qui est visée", assurent les syndicats.

Cet inspecteur du travail avait été suspendu en avril pour avoir exigé la mise à disposition de masques pour des salariées de l'association rémoise d'aide à domicile, l'Aradopa. Le ministère du travail avait estimé qu'Anthony Smith avait dépassé le cadre de sa fonction. Plusieurs manifestations de soutien ont eu lieu dans la région Grand Est depuis l'annonce de cette sanction.