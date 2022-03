L'installation de boitier éthanol en forte augmentation dans les garages sarthois

En raison de la forte augmentation des prix de l'essence, de plus en plus d'automobilistes sarthois décident de convertir leur voiture au super éthanol. Le garage Edison au Mans installe actuellement un boitier par jour contre un par mois avant la flambée des tarifs des carburants.

Alors que les prix des carburants ont monté en flèche depuis le début de la guerre en Ukraine, de plus en plus de conducteurs sarthois choisissent de miser sur l'éthanol (appelé aussi super éthanol, bio éthanol ou encore E85). C'est un mélange de 15% d'essence et de 85% d'éthanol, alcool produit à partir de céréales ou de betteraves. Dans un contexte inflationniste, l'intérêt premier est son coût à la pompe : deux à trois fois moins cher que du sans plomb. Mais pouvoir en mettre dans le réservoir de sa voiture, il est conseiller d'installer au préalable un boitier qui va adapter le fonctionnement des injecteurs. Les garagistes sarthois croulent actuellement sous la demande. C'est le cas de Guillaume Houdayer, patron du garage Edison au Mans.

Guillaume Houdayer pose actuellement un boitier éthanol par jour contre un par mois avant la flambée des tarifs des carburants © Radio France - Julien JEAN

Cela fait trois ans que ce garagiste s'est lancé dans cette activité. Mais depuis quelques semaines, celle-ci est en très forte croissance. "Le téléphone n'arrête pas de sonner et trois appels sur quatre sont des demandes de boitier. C'est simple avant j'en posais un par mois, désormais c'est un par jour. Fin mars, j'en aurai installer plus de trente". Tous ses clients sont sont évidemment attirés par l'économie de carburant. Gérard, un retraité sarthois qui vient d'acheter une voiture essence d'occasion, a décidé de l'équiper immédiatement. "Avec mon épouse, on y a pensé il y a un mois quand on a du changer de voiture. C'est purement économique" explique-t-il.

Le plein coûte deux à trois fois moins cher

La pose du boitier va prendre deux heures et lui coûter 850 euros. Mais l'investissement sera vite rentabilisé selon lui : "Pour nous qui faisons 8 000 kilomètres par an, on estime qu'il nous faudra 18 à 24 mois pour l'amortir". De fait, le plein lui revient désormais à 35 euros contre 90 auparavant. En revanche, la consommation est un peu plus élevée, de l'ordre de 15%. "C'est le seul bémol" pour Pascal qui effectue 20 000 km par an et qui a lui aussi choisi de passer à l'éthanol. "Pour des raisons économiques et écologiques. On a vendu nos voitures diesel. Après on envisageait une électrique ou une hybride mais cela coute beaucoup trop cher. L'éthanol s'est donc imposé à nous comme la meilleure solution par rapport à notre budget".

Des délais plus longs

Mais l'éthanol commence à être victime de son succès. Les délais de livraison des boitiers sont passés de 48h à 15 jours explique Guillaume Houdayer qui précise que le planning du garage Edison est d'ores et déjà complet jusqu'à mi avril.