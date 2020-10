Clermont-Ferrand : les forains, inquiets, s'installent à l'espace Ernest-Cristal

En dépit d'un contexte sanitaire incertain, l'installation de la fête foraine de Clermont-Ferrand a débuté à l'espace Ernest-Cristal et les forains présents espèrent voir du public en nombre dès l'ouverture samedi 17 octobre.

Alors que l'organisation de la fête foraine de Clermont-Ferrand est, pour l'instant, maintenue, l'installation des attractions a débuté ce lundi 12 octobre à l'espace Ernest-Cristal. Barre d'échafaudage sous le bras, Antoine Guillemin est en train de monter son manège, "ça s'appelle 'La Pomme', c'est une chenille sur rail, des gentilles montagnes russes pour petits et grands".

Il espère ne pas s'affairer pour rien : "c'est du boulot, ça fait 25 mètres de long, 7 de haut et 12 de large, 40 tonnes sur la balance, pas envie de ne pas ouvrir au public après ça." Cela fait une dizaine d'années qu'il est présent à la fête foraine de Clermont-Ferrand avec cette attraction.

Son frère, Georges Guillemin, est un des organisateurs de la fête foraine, il affirme avoir bien reçu l'autorisation de la mairie ainsi que celle de la préfecture du Puy-de-Dôme. Selon lui, le bon déroulement de la fête foraine est une nécessité économique pour les forains : "On en a besoin, parce que si la fête n'a pas lieu, qu'est-ce qu'on fait ? On retourne chez nous ? Sans travailler, sans rien pour payer nos crédit et nourrir nos enfants ? "

Antoine Guillemin, à droite, et l'un de ses employés, à gauche, occupés au montage de la chenille sur rail "La Pomme". © Radio France - Théophile Vareille

Un protocole sanitaire strict

Pour s'assurer du maintien de la fête foraine, Georges Guillemin explique qu'un protocole sanitaire rigoureux sera mis en place, "comme demandé par les autorités". Des distributeurs de gel hydroalcoolique seront installés à l'entrée, le port du masque sera obligatoire "et la distanciation sociale sera respectée", complète Georges Guillemin, "les vigiles auront notamment l'instruction de recaler les groupes de plus de 10 personnes".

Une jauge de 1.000 personnes maximum s'appliquera aussi, comme il est de règle pour tous les événements dans le Puy-de-Dôme depuis cette semaine. Cela inquiète moins Georges Guillemin, "1.000 personnes, c'est raisonnable, on s'en contentera", qui espère surtout que le public répondra présent.

Manifestations de forains ce lundi dans toute la France

Présent à la fête foraine de Clermont-Ferrand avec son stand de jeux vidéos, Gilles Mazalon, représentant de la Fédération des Forains, est sûr que le public sera au rendez-vous : "J'ai fait quelques fêtes foraines depuis le déconfinement, les gens étaient là parce qu'il y a un amour des fêtes foraines. Maintenant il faut juste nous laisser travailler, comme tous commerçants, comme le Puy du Fou ou Disneyland qui eux peuvent ouvrir."

Alors que la Fédération des Forains dénonce un "mépris" du gouvernement, des opérations escargot étaient organisées ce lundi 12 octobre au matin dans plusieurs grandes villes de France où ont été annulées des fêtes foraines, comme Bordeaux, Paris, ou Lyon. "Comme tous les commerçants, nous payons des charges, nous ne demandons pas de subventions, juste le droit de travailler, pour pouvoir nourrir nos familles", conclut Gilles Mazalon.

Informations pratiques : La fête foraine de Clermont-Ferrand devrait ouvrir ses portes ce samedi 17 octobre à l'espace Ernest-Cristal et rester ouverte jusqu'au mardi 24 novembre.