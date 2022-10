Le seul commerce d'Éplessier craint pour ses affaires avec l'installation de feux tricolores

Eplessier se divise autour de l'installation de feux tricolores. Ce village de moins de 400 habitants, à côté de Poix-de-Picardie, a vu apparaître ce lundi 10 octobre quatre feux installés autour de la rue principale. La commune veut ainsi réduire la vitesse des voitures sur la départementale qui traverse le village. Mais le restaurant "La Cuisine de Papet", seul commerce du village, comme d'autres riverains, estiment qu'une autre solution aurait dû être trouvée, en consultation avec la population. Certains ont d'ailleurs lancé une pétition, qui a été envoyée à la préfecture de la Somme.

"On invite à faire revivre les villages et aujourd'hui, on me casse", estime le restaurateur

A La Cuisine de Papet, on s'alarme : comment recevoir les livraisons ? Et surtout comment feront les habitués ? "Ils ne viendront plus ! redoute Philippe Vermesse, le restaurateur. Les 3/4 de ma clientèle sont des personnes âgées, qui viennent avec des déambulateurs. Ce feu va nous pénaliser", juge-t-il, lui qui a relancé ce commerce après 13 ans de fermeture.

Les gens du village et les anciens étaient contents de retrouver de la vie, du lien dans ce village

Plus de parking à la porte de l'établissement, ça pourrait aussi dire moins de ventes à emporter. La gérante, Isabelle Vermesse, craint pour le futur de ce qu'elle appelle le lieu de vie d'Eplessier : "Les gens du village et les anciens étaient contents de retrouver de la vie, du lien dans ce village, explique-t-elle, mais c'était sans compter sur des décisions arbitraires. Quand on a acheté [en 2020], il n'était pas question de limiter les places de parking". Son conjoint abonde : "On invite à faire revivre les villages : en rachetant cette bâtisse, ancien bar en ruines, je me suis donné corps et âme dans les travaux. Et aujourd'hui, on me casse. Pourquoi aller casser le seul commerce du village ? Je ne vois que le plaisir de casser", conclut Philippe Vermersse, très ému.

La mairie indique étudier la construction de nouveaux stationnements

Les restaurateurs, comme les riverains de ces feux, affirment être pour faire ralentir les véhicules mais pas de cette manière. Tous pointent aussi le bruit des véhicules à l'arrêt aux feux. Le projet des ralentissements a été évoqué lors d'un conseil municipal avant l'été. Mais la maire d'Eplessier Patricia Rimbault explique avoir profité de travaux en cours pour installer les feux : "On aurait dû communiquer davantage, concède l'élue. Mais on a saisi l'opportunité des travaux de l'enfouissement du réseau, on a statué entre les trois solutions qu'on nous proposait, et on a choisi les feux, sur conseil notamment du Département, pour sécuriser la traversée de la départementale. D'autant plus qu'il y a des enfants, qui traversent cette route pour aller tous les jours à l'école de l'autre côté du village".

Parmi les deux autres options, il y avait une zone surélevée à 30 km/h "mais il me semble que c'était pire, avec le passage des tracteurs, des bus qui seraient rendus bruyants. Et le stationnement serait encore moins aisée en zone surélevée, détaille la maire d'Eplessier. Et puis le rétrécissement de la chaussée à cet endroit n'apporterait pas plus de stationnement."

Pour faciliter le parking du restaurant, la mairie d'Eplessier indique étudier la possibilité de tracer de nouveaux stationnements sur la départementale, tout près du restaurant. Patricia Rimbaut indique par ailleurs que les parkings de la mairie et de la salle des fêtes sont gratuits et à une cinquantaine de mètres du restaurant.

Les feux doivent être mis en service d'ici la fin de semaine. Coût total : 68.000 euros pour ces quatre feux, dont 38.000 euros à la charge de la commune.