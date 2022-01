L'Institut de formation des textiles du Monde ouvre officiellement à Reims

Lancement officiel de l'Institut de formation aux textiles du Monde ce jeudi 27 janvier avec la signature d'un chèque de 100 000 euros par la Banque des Territoires en tant que fonds d'amorçage.

"C'est une première phase de financement qui va nous permettre de poursuivre notre travail de communication, de marketing et de démarches administratives longues et coûteuses" se réjouit François de Beaulieu, co-fondateur de l'institut. Ces 100 000 euros viennent s'inscrire dans un projet qui avoisinera le million d'euros, complété par des financements de banques et partenaires privés.

"Ce genre de projet nous plaît beaucoup, sourit Patrick François, directeur Grand Est de la Banque des Territoires. Ils réussissent à allier, formation et retour de l'industrie. Les hommes et les femmes, ce sont le nerf de la guerre quand on veut redynamiser un secteur."

Réinsertion et savoir-faire

Après plus d'un an de réflexion, les deux associés Ousmane Ouédraogo, créateur de mode burkinabé et François de Beaulieu, homme d'affaires franco-suisse, ont pu célébrer l'ouverture de leur institut qui se veut "éco-socio-responsable" avant de recevoir leurs premiers élèves au mois d'avril. Ces classes de 10 élèves dans un premier temps, puis 15 dès la deuxième année, seront uniquement composées de personnes sans emploi, en reconversion ou handicapées, inscrits à Pôle Emploi. "On veut remettre de l'humain dans la formation, résume Ousmane Ouedraogo. La formation doit inclure tout le monde. Vieux, jeunes, avec expérience ou non. La doyenne a cinquante ans. Tous ceux qui veulent apprendre sont les bienvenus."

Certains des tissus utilisés par Ousmane Ouedraogo pour ses créations © Radio France - Etienne Cholez

Niveau emploi, la formation doit regarnir les rangs des "petites-mains" de la mode. "C'est-à-dire les couturiers, les costumiers, les agents de finition, les retoucheurs, etc., liste Ousmane Ouedraogo. Tous ces métiers ne sont plus valorisés dans le monde de la mode. Pourtant, ils sont essentiels." Déroulé de la formation ? Trois mois de cours théorique et pratique puis un suivi de neuf mois dont deux en stage.

La volonté d'exporter le modèle

Ces apprentis auront entre les mains des tissus venus des quatre coins du monde. Une volonté qui va de pair avec le parcours d'Ousmane Ouedraogo qui a sillonné les podiums européens, africains et américains pour montrer ses créations "qui allient les savoir-faire du monde entier" d'après François de Beaulieu, qui a lui aussi beaucoup voyagé durant sa carrière.

A l'image de leur rencontre au Canada, les deux hommes ont beau avoir tout juste commencé l'aventure en terre rémoise, qu'ils pensent déjà à l'exporter. "On a des contacts au Gabon, au Sénégal et au Rwanda", révèle François de Beaulieu. "Et on pense au Canada, qui connaît les mêmes difficultés en matière de main d'œuvre dans les secteurs que nous visons", renchérit Ousmane Ouedraogo.