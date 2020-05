L'interdiction de pêcher et de consommer des coquillages étendue à l'ensemble du Bassin d'Arcachon

La préfecture de la Gironde annonce ce mercredi étendre l'interdiction de pêcher de consommer des coquillages à l'ensemble du Bassin d'Arcachon. Les huîtres et palourdes du banc d'Arguin étaient déjà interdites de commercialisation en raison d'une contamination aux toxines lipophyles, révélée le vendredi 15 mai. Les analyses de l'IFREMER ont conclu ce mercredi que la contamination s'était étendue à l'ensemble du Bassin d'Arcachon. "En conséquence, après concertation avec les représentants des organisations professionnelles des pêches et de la conchyliculture, la préfète de la Gironde a décidé (...) d’étendre l’interdiction des activités de pêche et de commercialisation" et, précise un communiqué de la préfecture, de faire procéder au retrait et au rappel des huîtres en provenance du Bassin d’Arcachon, mises sur le marché depuis le 12 mai 2020.

Une interdiction qui tombe mal, alors que le secteur ostréicole est durement touché par la crise sanitaire et devait se lancer dans une opération de solidarité avec le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine. Du 18 mai au 21 juin, les producteurs arcachonnais et charentais se sont engagés à reverser 0,50 euro pour chaque kilo d'huîtres et chaque douzaine achetés à travers tous leurs circuits de distribution. Les sommes récoltées sont destinées à soutenir les efforts de recherche contre le Covid-19. Une opération qui devra, pour les producteurs arcachonnais, attendre la levée de l'interdiction préfectorale.