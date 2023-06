L'intersyndicale de Daher-Tarbes répond à Gérard Trémège

"Nous sommes surpris et même choqués qu'il se fasse le porte parole de la direction" indique Jérôme Saint Lanne, le secrétaire du CSE de Daher-Tarbes à propos de la position de Gérard Trémège sur le projet d'externalisation partielle du TBM en Floride. "On attendait plutôt un soutien", explique le représentant du personnel. "Les salariés de Daher n'ont pas de soucis à se faire" avait indiqué à France Bleu Béarn Bigorre le maire de Tarbes et Président de la communauté d'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées après avoir pris connaissance du projet de Daher d'externaliser en Floride une partie de la production de l'avion vedette du constructeur français.

"Ce dernier ferait mieux de mettre tout en œuvre pour accompagner financièrement, avec l'aide de la région Occitanie, un projet d'augmentation de l'outils de production des avions actuels TBM mais aussi des avions décarbonés du futur", écrit l'intersyndicale dans un communiqué en soulignant l'exemple de VoltAréo à Rochefort. Faisant référence à la récente installation d'un TBM à la sortie de l'autoroute à Tarbes l'intersyndicale écrit encore : "Inaugurer le positionnement «du plus bel avion du monde» sur le rond-point de l'autoroute, c'est bien mais nous préférerions que nos élus locaux viennent inaugurer un bâtiment permettant d'augmenter la capacité de production des avions Daher à 150 appareils en Bigorre."

Jérôme Saint Lanne précise également à l'inverse de ce qu'avait avancé Gérard Trémège qu'il y a la possibilité en terme de foncier d'augmenter les capacités de production sur le site de Louey. L'intersyndicale entend demander dans les jours qui viennent une audience au Préfet, à la Présidente de Région, aux député(e)s locaux et contacter le secrétariat du Président de la République si besoin.