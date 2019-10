L'intersyndicale de General Electric organise ses Assises de l'industrie de l'énergie

Les 18 et 19 octobre, l'intersyndicale de General Electric organise des Assises de l'industrie et de l'énergie pour sensibiliser à l'avenir industriel du Nord Franche-Comté. Des conférences et des tables rondes sont ouvertes à tous, avant la grande manifestation prévue samedi après-midi.