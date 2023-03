L'intersyndicale dénombre 15.000 manifestants à Tarbes contre la réforme des retraites

La 10e journée de manifestations contre la réforme des retraites à Tarbes s'est une nouvelle fois déroulée dans le calme ce mardi matin. Aucun débordement à signaler, comme à Pau. L'intersyndicale dénombre 15.000 manifestants, 5.000 selon le comptage de la police.

ⓘ Publicité

À lire aussi La manifestation contre la réforme des retraites reste bon enfant à Pau

15.000 manifestants selon les syndicats

"Le mécontentement doit rester pacifique et digne." Corinne est ATSEM, agente territoriale spécialisée des écoles maternelles, elle ne compte plus ses participations aux manifestations contre la réforme des retraites. Malgré le poids de la grève sur le porte-monnaie et l'impression de ne pas être entendue par le gouvernement, pas question de céder à la lassitude : "Pour se faire entendre, il faut persister, dans la rue. Les formes apaisées, c'est la solution."

En milieu de cortège, Bernard et Michel, deux copains, marchent côte à côte. "On est des vieux fourneaux du PCF nous" plaisantent-ils. Pin's du Parti Communiste Français épinglés sur leurs chemises, ils affirment que la solution viendra des urnes : "Si le conseil constitutionnel valide la proposition d'un Référendum d'Initiative Partagée, nous aurons neuf mois pour réunir 4,7 millions de signatures." Compliqué, mais pas impossible, lâchent-ils.