Les syndicats du champagne manifestent en parallèle des Habits de lumière à Epernay

Début des Habits de Lumières ce soir à Epernay et l'intersyndicale du Champagne souhaite se faire entendre. Un conflit entre salariés et direction dans la Maison de champagne Burtin est à l'origine de cette manifestation qui aura lieu entre 18h et 21h Place Pierre Mendès France.

Un conflit au sein de la Maison de champagne Burtin qui dure depuis le mois d'octobre déclenche ce vendredi soir une manifestation à Epernay pendant le festival des Habits de lumière. Elle aura lieu Place Pierre Mendès France entre 18h et 21h. L'intersyndicale du Champagne se joint aux délégués FO-CGT de la Maison Burtin pour protester contre le dialogue impossible au sein de la maison sparnacienne. Les conditions de travail des travailleurs détachés lors des vendanges seront aussi au programme des revendications.

Pour mieux comprendre ce dialogue de sourds, il faut remonter deux mois en arrière. Le 26 octobre, les employés de la Maison Burtin bloquent les camions d'exportation. Ils souhaitent une augmentation de 70 euros net par mois et par personne. Le PDG de la maison Burtin, Frédéric Olivar, se rend sur place accompagné d'huissiers et des forces de l'ordre pour constater le blocage.

Une médiation pour faire avancer les choses

Afin de résoudre le contentieux, les deux parties acceptent une médiation. Lors du premier échange quelques jours après le blocage, les syndicats présentent leur revendication : l'augmentation des salaires. José Blanco, délégué syndical CGT de la Maison Burtin rembobine : "Nous, on s'engageait à stopper le blocage dès l'ouverture du dialogue. Nous l'avons fait. Eux, à étudier sincèrement nos revendications. Là, on est en décembre et la direction nous a trahi."

Après plusieurs réunions dans le cadre de la médiation, la direction a proposé d'après son communiqué de presse "une prime dite Macron versable en mars prochain, de 200 à 400 €, en fonction des résultats de l’exercice 2021, dès lors qu’ils seront positifs." ainsi qu'un "nouveau critère à l’accord d’intéressement permettant de bénéficier d’une prime pouvant aller jusqu’à 1 000 € supplémentaires en fonction des résultats dégagés par l’entreprise."

Les syndicats dénoncent les accointances entre la direction et le médiateur

Proposition aberrante aux yeux des syndicats qui estiment que la "direction a balayé d'un revers de main leur engagement." Mais ce n'est pas tout pour José Blanco. Il dénonce aussi les "accointances" entre le PDG de Lanson BCC (groupe propriétaire de la Maison Burtin), Bruno Paillard, et le médiateur, Jean-Pierre Belfie, ancien maire de Bezannes, aujourd'hui vice-président du conseil scientifique de la mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne. "Jean-Pierre Belfie semble proche de notre direction et des employeurs du Champagne tant sur le plan politique que culturel et associatif, avance José Blanco. Il a une forme de complaisance à leur égard, on a la sensation de s'être fait rouler dans la farine. Mais bon, on n'avait qu'à refuser sa nomination quand les pouvoirs publics l'ont proposé."

La dernière médiation a eu lieu ce lundi 6 décembre. C'est lors de cette dernière réunion que la direction a fait sa proposition de primes. Les syndicats les refusent catégoriquement. Ils promettent de nouvelles actions coup de poing. Côté direction, on informe que le dialogue reste ouvert.