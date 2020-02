L'intersyndicale veut connaître la position des députés vauclusiens sur la réforme des retraites

Vaucluse, France

Les députés examinent à partir de ce lundi, le projet de loi sur les retraites. Le président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand (LREM) a proposé de limiter, à 100 heures et sur trois semaines, les débats, Pendant ce temps, à Avignon, les opposants poursuivre leur mobilisation. L'intersyndicale vauclusienne s'est réunie, ce lundi 17 février, pour annoncer une nouvelle manifestation. Une nouvelle journée de mobilisation à Avignon pour demander le retrait de la réforme des retraites. Le rassemblement est prévu ce jeudi 20 février, à 10 heures, à la gare du centre-ville d'Avignon pour rejoindre le Palais des Papes.

L'intersyndicale interpelle les députés et les candidats aux municipales en Vaucluse

Pour l'intersyndicale vauclusienne, le combat contre la réforme des retraites ne se joue plus uniquement dans la rue mais aussi à l'Assemblée. L'intersyndicale vauclusienne invite les députés du département à donner leur position vis à vis de cette réforme. L'intersyndicale a déjà rencontré le député LREM Adrien Morenas. Les opposants à la réforme des retraites doivent rencontrer le député Jean François Césarini (LREM), ce vendredi 21 février et le député (LR) Jean Claude Bouchet, le lundi 24 février. Pour Jacques Fassié, secrétaire adjoint de l'Union Interdepartementale FO 84, les députés vauclusiens doivent donner leur position clairement : "Les députés doivent prendre leur responsabilité. Quel-que-soit leur avis sur le projet. Est-ce qu'ils vont accepter un projet, qui fait l'objet d'un rejet universel dans le pays, du salaria mais aussi des médecins ou encore des avocats. Est-ce que ce projet là, ils vont le voter contre l'opinion majoritaire?" L'intersyndicale veut présenter aux députés leurs arguments, leurs chiffres et tenter surtout de les convaincre de votre contre le projet. Les autres députés du Vaucluse, le député LR Julien Aubert et la député Ligue du Sud, Marie-France Lhoro n'ont pas encore répondu aux sollicitations de l'intersyndicale.

Les députés et les candidats aux élections municipales doivent prendre leur responsabilité et se prononcer. Jacques Fassié, secrétaire adjoint de l'Union interdépartementale FO

Les opposants à la réforme des retraites comptent également s'adresser aux candidats aux élections municipales en Vaucluse. Dans les prochains jours, l'intersyndicale vauclusienne leur fera parvenir une lettre ouverte pour leur demander leur position sur cette réforme. Pour David Tesio, secrétaire général de la CGT Vaucluse, il est primordial que ces futurs élus locaux donnent leur avis : "On va s'adresser à tous les candidats aux élections municipales en Vaucluse. On veut savoir leur position avant que les Français votent pour eux. Nos élus locaux ont aussi un poids au niveau national. Je veux montrer aussi qu'il n'y a pas que des travailleurs de ce pays qui sont en colère mais aussi des futurs élus qui se prononcent." Lors de leur réunion intersyndicale, les opposants à la réforme des retraites ont également annoncé un débat public. Un débat ouvert à tous qui devrait se tenir le 5 mars à Avignon, le lieu reste à définir.