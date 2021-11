À la Foire de Dijon, malgré la baisse, "on a limité la casse" se réjouit sa directrice générale, Nadine Bazin

Invitée du 6-9 de France Bleu Bourgogne ce vendredi 12 novembre 2021, Nadine Bazin la directrice générale de Dijon Congrexpo est revenue sur la forte baisse de fréquentation de l'édition 2021 de la foire.

France Bleu Bourgogne : La foire a attiré 30% de visiteurs en moins cette année par rapport à la dernière édition en 2009 alors que l'immense majorité des Français est pourtant vaccinée. Comment expliquer que les gens n'aient pas osé venir au parc des Expos ?

Nadine Bazin : C'est vrai que c'est la première manifestation d'ampleur sur la région après le Covid et on comprend aisément qu'un certain nombre de nos visiteurs aient eu des craintes de venir dans un grand rassemblement comme celui-ci.

"Le pass-sanitaire était obligatoire à l'arrivée sur le site mais pas à l'intérieur"

Pour le grand retour de la foire on pouvait "tomber" le masque, aurait-il fallu le rendre obligatoire, ce qui aurait peut être rassuré les gens qui 'n'ont pas osé venir...

Nadine Bazin : Ce n'est pas certain. Effectivement, on avait établi des protocoles sanitaires assez stricts en concertation avec les services de la préfecture. Donc, le pass-sanitaire était obligatoire à l'arrivée sur le site. Nous préconisions également le port du masque pour nos visiteurs, mais il n'était pas obligatoire.

La Foire Internationale et gastronomique de Dijon © Radio France

On a vu nos élus à l'inauguration, eux non plus, ne portaient pas le masque lors de l'inauguration... Autre question qui se pose ce matin. Faudrait-il baisser vos tarifs pour inciter les professionnels à revenir l'an prochain ? On a entendu un professionnel venu de Paris pour faire la foire, un habitué dans le journal de 7 heures et demi, cet exposant disait qu'il avait à peine réussi à équilibrer ses comptes.

Nadine Bazin : Je ne suis pas persuadé qu'une baisse des tarifs s'impose. Nous le disons Dijon Congrexpo, comme tout organisateur, concentre beaucoup de moyens d'année en année pour renforcer l'attractivité de notre foire et faire venir plus de visiteurs. Des visiteurs et surtout des clients pour nos exposants. C'est la voie que nous nous sommes tracés. Cette année, on a concentré beaucoup plus de moyens, notamment en terme de communication.

Voyez vous la foire de Dijon, cinquième foire de France garder sa hiérarchie au niveau national ?

Nadine Bazin : Oui, même si la hiérarchie des foires a été complètement bousculée avec le Covidi. Notre foire est la foire de la gastronomie et de la convivialité. C'est une foire assez atypique dans ce sens.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Est-ce que la foire de Dion Congrexpo reste rentable avec 150 stands en moins et une baisse de fréquentation de 30% ? Est ce que vous avez gagné de l'argent cette année ?

Nadine Bazin : Disons que l'on tend à l'équilibre malgré un chiffre d'affaires en baisse et le fait qu'on a engagé des frais beaucoup plus importants cette année pour relancer notre foire. Mais parvenir à l'équilibre est beaucoup plus compliqué cette année, c'est certain.

"Pas de pays hôte l'an prochain"

Cette année il n'y a pas de pays hôte, pas d'invité même s'il y avait un village international qui représentait le Canada, l'Ukraine, l'Italie et l'Irlande. Est ce que le pays hôte, tradition dijonnaise, va t il revenir en force l'an prochain?

Nadine Bazin : Non, certainement pas. C'est de plus en plus compliqué pour nous de faire venir des pays invités d'honneur. C'est pourquoi on a créé ce village international avec quatre pays invités. Mais ce village international a beaucoup plu à nos visiteurs.