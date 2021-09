L'invité de 7h45 : Jean-Baptiste Millière, directeur du site Armatis à Auxerre

En quoi consiste le rôle d'un chargé de clientèle ?

Je vous donne deux exemples actuellement en production : le premier avec consiste dans la prise de rendez-vous pour un leader de l'énergie. L'attaché commercial gère son portefeuille de prospect en détectant les besoins et en planifiant des rendez-vous très qualifiés pour les commerciaux sur le terrain de notre partenaire. Deuxième exemple, la valorisation d'un service en ligne pour un leader dans le domaine des mécaniciens et réparateurs automobiles. Là, le chargé de clientèle va avoir pour mission d'accompagner les entreprises sur l'utilisation d'un service en ligne, leur permettant d'amener de nouveaux clients dans leur garage et au final d'augmenter leur chiffre d'affaire .

Vous recherchez combien de personnes et quels profils ?

Nous recherchons une douzaine de postes. Le profil recherché c'est quelqu'un d'enthousiaste , persévérant, qui va avoir l'envie de servir le client avec passion, qui aime le contact avec la clientèle et qui est prêt à développer des compétences relationnelles et commerciales et bien sûr pour un travail en équipe. On nerecrute pas sur un diplôme mais sur la personnalité des alternants qui souhaitent nous rejoindre pour ces 12 mois d'apprentissages en alternance en entreprise et à la CCI qui est notre partenaire. Les cours ont lieu la bas. Et à la fin d'une année d'étude en alternance, les candidats ont un diplôme Bac + 2 c'est intéressant, ils gagnent une année.

Votre secteur d'activité a parfois mauvaise presse sur les conditions de travail.

Le turn over de notre entreprise n'est pas élevé mais le secteur souffre effectivement à tort d'une mauvaise presse. Le stress dans notre métier est propre à chacun. J'ai commencé comme chargé de clientèle et j'ai de nombreux collègues qui travaillent avec moi depuis plus de 10 ans. Nous sommes un acteur reconnu au service de l'emploi.

Quelle est la marche à suivre si on veut participer à la formation sur vous proposez ?

Vous avez deux possibilités :

soit par téléphone au 02-54-53-64-10 ou par mail à "recrutement.armatis@armatis.com "