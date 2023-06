L'IRTS de Poitiers en grève, contre la mauvaise gestion financière et la baisse des effectifs

Ils étaient une petite cinquantaine ce jeudi devant l’Institut régional du travail social (IRTS) Poitou-Charentes, au carrefour de Pont-Achard, à Poitiers. Des salariés, des formateurs en grève, mais aussi des étudiants venus soutenir le mouvement. Parmi eux, Noa, en première année, qui s'inquiète pour la suite de sa formation. "Aujourd'hui, s'il y a moins de budget, on aura moins de vacataires, moins d'interventions, donc une formation beaucoup moins riche, alors que le travail social est pluridisciplinaire", explique cet étudiant. "Donc si on n'a pas ces interventions extérieures, avec des points de vue différents, on aura un diplôme de moins bonne qualité." Et il ne veut pas perdre une partie de ses formateurs à cause des coupes budgétaires prévues : "On a énormément de formateurs qui sont en CDD, qui ne vont pas être renouvelés, donc mon équipe de formateurs va être drastiquement réduite s'il n'y a pas de changement, donc c'est inquiétant."

Pour Lucile, étudiante en deuxième année, ce manque de moyens à l'IRTS reflète la crise générale du secteur social : "Il y a très peu de financements, et ceux qui restent baissent de plus en plus, comme dans beaucoup de secteurs il y a des burn-out, des travailleurs qui sont fatigués et épuisés."

Un impact sur la formation des étudiants

Les salariés en grève dénoncent une mauvaise gestion des finances qui a conduit au déficit. Le directeur général, ainsi que le directeur financier, ont quitté l'établissement, laissant la gouvernance vacante. Ajouté à ça, une baisse drastique de l'effectif puisque les formateurs en CDD ne seront pas renouvelés, les départs en retraite pas remplacés : le personnel craint donc que ça ait un impact sur les étudiants, pour la fin d'année mais aussi pour la rentrée de septembre. Sur les onze formateurs de l'équipe de Laurence, deux CDD ne seront pas présents l'an prochain. "A l'heure actuelle, il y a véritablement un risque sur nos possibilités de continuer à mettre en oeuvre une formation de qualité et un accompagnement des étudiants à la certification du diplôme d'éducateur", développe-t-elle. "Pour l'instant, on ne nous propose que des aides provisoires, mais rien de suffisant pour préparer la rentrée de septembre."

Interrogée, la présidence de l'IRTS affirme chercher un nouveau directeur général pour la rentrée et réfute les accusations de suppressions de postes ou de coupe budgétaire.