L'isérois Kalray annonce un grand contrat avec "un leader mondial dans le monde de la high-tech"

Eric Baissus, président directeur général de Kalray, société qui conçoit des microprocesseurs, basée à Montbonnot-Saint-Martin (Isère), annonce ce lundi matin la "signature d'un contrat de développement et de fourniture de cartes d'accélération basées sur les DPU de Kalray avec un acteur majeur coté au NASDAQ". La société ne précise pas le nom de son nouveau partenaire mais la société serait américaine. Avant de dévoiler le nom, Kalray, société côté en bourse, précise que "le contrat inclut les termes et conditions techniques et financières pour un projet établi en 3 étapes représentant un potentiel commercial de plus de cent millions d'euros au total". Un contrat qui "valide à la fois la pertinence de la technologie de Kalray, sa capacité à signer des contrats de grande envergure et le changement de dimension amorcé par la société" selon le communiqué.

