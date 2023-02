L'Isérois POMA décroche un gros contrat avec la Compagnie des Alpes

Vous avez signé un contrat avec la Compagnie des Alpes (CDA) pour un montant de 2 millions d’euros d’ici 2026, mais aussi avec d’autres opérateurs comme la SATA (en Oisans). Cela veut dire que les stations investissent aujourd’hui ?

Fabien Felli, président de POMA - Dans le ski, les stations, les grands donneurs d’ordres nous font confiance, c’est déjà une très bonne nouvelle ! La Compagnie des Alpes pendant la période Covid nous passait des commandes, donc on est dans un contrat cadre pluriannuel avec des investissements qu’on a déjà commencé à réaliser, et d’autres qui vont arriver dans le futur. La SATA (la société qui gère les remontées de l'Alpe-Huez, les deux-Alpes et La Grave, ndlr) aussi avec des appareils qu’on a réalisés cette année, que ça soit à Auris-en-Oisans ou à l’Alpe d’Huez et aux Deux-Alpes avec un investissement très important pour les Deux-Alpes - le Jandri express, un appareil structurant pour la station. Donc on se rend compte que les stations de ski, déjà sont persuadées - et je suis persuadé - du marché de la neige et l’attractivité de nos domaines skiables, donc ont confiance dans l’avenir et investissent.

POMA est une entreprise internationale : de quelle manière la crise du Covid a rebattu les cartes ?

On eu un Covid un peu long en raison de plusieurs éléments : en premier lieu, évidemment comme vous le savez les fermetures des stations. Le socle de POMA, c'est notre ancrage neige en France. Mais au niveau international on a eu deux événements majeurs. Un Covid qui a aussi touché l’Asie, qui était un pan de notre activité : on a vu la fermeture de la Chine avec beaucoup moins de projets là-bas, des projets touristiques principalement. Et la guerre en Ukraine. Nos activités en Russie représentaient environ 15% de notre chiffre d’affaires, et l’Asie a représenté jusqu’à près de 30%. Donc on se rend compte qu'on avait des activités à peu près partout sur tous les continents ; on avait aussi des activités urbaines en Amérique latine, qui a également été heurtée par le Covid. C’est aussi notre capacité à pouvoir rebondir et on se rend compte que nos clients français qui sont nos partenaires savent nous accompagner dans ces moments-là.

Le marché domestique prend un peu plus d’importance dans votre chiffre d’affaires...

On était environ à 70-80% dans les années 2018-2019, on sera environ à 50% France, 50% international cette année, et sûrement encore l’année prochaine. Evidemment il y a une baisse globale du chiffre d’affaires du fait de l’activité mondiale mais le marché français et le marché international sont équivalents cette année, et on pense que l’international redémarrera avec des projets urbains et touristiques.