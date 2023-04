La société iséroise Verkor produira les batteries de futurs modèles haut-de-gamme Renault

La société de batteries électriques Verkor, basée à Grenoble et le groupe automobile Renault annonce ce jeudi 13 avril, avoir signé un accord pour la livraison de "12 GWh par an de batteries pour véhicules électriques". Des batteries "haute-performance" et "bas-carbone" qui seront produites dans la Giga-factory Verkor de Dunkerque (Nord), actuellement en cours de construction.

Le futur Crossover Alpine

Ces batteries sont destinées à équiper les véhicules "des segments supérieurs" des marques de Renault Group et notamment, souligne le communiqué, "dès 2025", le futur C-Crossover GT 100% électrique de la marque Alpine qui sera construit à Dieppe (Seine-Maritime).

