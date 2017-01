L'Italien Fincantieri retenu pour la reprise des chantiers STX de Saint-Nazaire. Les syndicats inquiets

Le groupe italien Fincantieri, leader européen de la construction navale, a été confirmé mardi par la justice sud-coréenne pour la reprise des chantiers STX de Saint-Nazaire. Sur place, les syndicats sont dubitatifs.

Les chantiers STX Saint Nazaire pourraient bien passer sous pavillon italien d'ici quelques mois.

La justice sud-coréenne a confirmé ce matin que l'italien Fincantieri était retenu pour la reprise de STX France, officiellement mis en vente, tout comme son actionnaire majoritaire, en octobre.

Mais rien n'est encore fait. Fincantieri, le seul candidat à avoir déposé une offre, doit encore se mettre d'accord avec le groupe STX sur un prix d'achat pour acquérir 66,6% de STX France. Il faut aussi entrer en discussions avec l'Etat français, qui en détient le tiers restant, et dispose d'une minorité de blocage.

Syndicats inquiets

Christian Morel, délégué syndical CFDT des chantiers de Saint-Nazaire, est dubitatif. "On n'a aucune information pour le moment sur le montant de l'opération ou le contenu du projet, le secret a été bien gardé", a-t-il déclaré. "STX fabrique des paquebots, des navires militaires et des éléments d'énergie marine renouvelable. On a besoin de ces trois piliers pour vivre. Or, on a peur d'être hyperspécialisés demain dans les grands navires", a ajouté Christophe Morel.

La CFDT redoute aussi des transferts de technologies et de savoir-faire vers la Chine, où Fincantieri est en partenariat avec la China State Shipbuilding Corporation (CSSC).

Le secrétaire d'Etat à l'Industrie, Christophe Sirugue, sera mercredi à Saint-Nazaire, où il rencontrera les syndicats de l'entreprise.

Revendu à STX en 2008 par le Norvégien Aker Yards qui l'avait racheté en 2006 à Alstom, le dernier fleuron naval français, avec ses quelque 2.600 salariés, a un carnet de commandes rempli jusqu'à 2026 : quatorze paquebots de croisière à construire, mais aussi des sous-stations électriques dans le domaine des énergies marines renouvelables.