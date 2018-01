Cerizay, France

A ce train-là, bientôt, la Fabrique Régionale du Bocage n'aura plus lieu d'être. Créée en 2014 sur les cendres de l'équipementier Heuliez pour continuer à faire vivre les machines et l'outil industriel de Cerizay, la structure vient de boucler la vente de la branche emboutissage du site à l'Italien OMA qui reprend également les 21 salariés. On y fabrique des capots et des châssis.

Cartol, la partie carosserie et tôlerie (destinée notamment aux cabines de tracteurs ou de camions militaires), avait été vendue l'an passé à des anciens d'Heuliez. Cartol emploie un peu plus de 80 personnes. La SEM de la Fabrique du Bocage qui conserve la propriété de 20% des locaux cherche désormais à vendre ces derniers mètres carrés. Une fois l'opération réalisée, sa mission accomplie, la société d'économie mixte sera sans doute dissoute.