Un projet de centre de formation dédié aux métiers de l'aéronautique, sur le site de l'aéroport de Châteauroux

Châteauroux

" Un projet ambitieux et nécessaire pour notre territoire " : Martine Moreau, la présidente de l'UIMM de l'Indre (Union des Industries et des Métiers de la Métallurgie) est très enthousiaste lorsqu'elle évoque ce dossier sur lequel elle travaille avec la région notamment, depuis maintenant un an. Ce centre de formation, qui pourrait voir le jour sur le site de l'aéroport de Châteauroux-Déols viendrait en fait remplacer l'actuel pôle de formation AFPI géré par l'UIMM, situé dans la zone Industrielle de la Martinerie à Diors, et dont les locaux ne sont plus vraiment adaptés.

Ce projet intégré dans le plan régional "Emploi-Formation" elaboré en 2016 répond à une nécessité de formation pour les métiers de la métallurgie notamment : " Aujoud'hui dans la région, nous avons environ 860 apprentis, notre but est de porter ce chiffre à 1 200 " précise Martine Moreau qui souhaite que ce centre de formation s'installe sur le site de l'aéroport de Châteauroux-Déols, à proximité donc du hangar géant, destiné à la maintenance des avions et qui devrait être livré à la fin de l'année prochaine. Les travaux devraient d'ailleurs débuter en janvier ou février prochain. Un partenaire industriel, à dimension internationale devrait être accueilli dans ce hangar. Des discusssions sont en cours avec la région. Des annonces pourraient être faites dans les semaines qui viennent.

Les discusssions se poursuivent aussi donc, sur le projet de centre de formation de l'UIMM, et Martine Moreau ne manque pas d'idées et d'ambitions pour le site. Elle souhaiterait notamment qu'un Bac Pro "Technicien d'usinage" soit créé.

Ce centre de formation serait donc naturellement tourné vers les métiers de l'aéronautique mais pourrait à terme élargir son offre, d'autant qu'il y a beaucoup de métiers en tension dans la région. Le centre pourrait s'installer dans des locaux existants ou à terme dans un bâtiment neuf ; toutes les options sont sur la table : "Nous sommes peut être un petit peu ambitieux, mais une ouverture à la rentrée de septembre 2020 est possible, si tout le monde se mobilise" souligne Martine Moreau.

La région, propriétaire de l'aéroport et les collectivités locales ont de nombreux projets pour le site de l'aéroport de Châteauroux-Déols. Le hangar géant, dont les travaux vont bientôt commencer, va lui donner à coup sûr, une autre dimension. Et de fait, il n'y a que 22 hangars de ce type dans le monde ! D'autres, comme l'UIMM ont aussi des ambitions de développement pour le territoire. Reste maintenant à fédérer toutes ces énergies.