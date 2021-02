La Navette étudiante à Pau lance le dispositif un repas partagé : invitez un étudiant en difficulté à déjeuner

Pour venir en aide aux étudiants, l'association la Navette étudiante et la ville de Pau lance le dispositif "un repas partagé". L'idée est d'inciter les habitants de Pau à inviter à déjeuner un étudiant pour lui offrir un repas et créer du lien social.

Déjà une quarantaine de familles prêtent à inviter des étudiants

C'est Gilles Cabel qui a eu l'idée de créer ce dispositif à Pau. "J'ai lu un article sur la détresse des étudiants et je me suis demandé comment aider? Je rentre chez moi déjeuner et je me suis dis pourquoi pas inviter un étudiant pour lui _offrir un repas et surtout rompre l'isolement de certains étudiants_." Le journaliste palois de NRJ a contacté l'association la Navette étudiante pour lancer le projet avec l'aide de la ville de Pau.

Le principe est simple : une famille ou un habitant de Pau ou de l'agglomération invite un étudiant à domicile pour partager le repas du midi ou du soir lorsque le couvre-feu sera levé. L'objectif est de permettre à l'étudiant de ne pas débourser d'argent pour se nourrir mais l'idée est aussi de créer du lien social entre l'étudiant et l'hôte.

Pour se mettre en relation, les hôtes et les étudiants devront s'inscrire par mail à l'adresse "mobilites@associationlanavetteetudiantedepau.fr" ou contacter le service du plan anti-solitude de Pau au 06.14.88.85.01 (lundi à vendredi 9h-17h ou laisser un message), et proposer des dates auxquelles ce moment convivial peut se réaliser.

Une quarantaine de famille a déjà contacté l'association pour recevoir un étudiant. L'association et la ville de Pau précisent que "les gestes barrières et la distanciation devant être respectés lors de ces rencontres."

Repas à 1 euro pour les étudiants

Les repas à 1 euro pour les étudiants, connaissent un vrai succès. Ces repas ont été mis en place à Pau dès le 1er septembre, au moment de la rentrée universitaire pour les étudiants boursiers. C'était une mesure nationale et elle a été étendue le 21 janvier dernier à tous les étudiants boursiers ou pas. Le restaurant universitaire de Pau a mis la mesure en place dès le 23 janvier. Il suffit à l'étudiant de présenter sa carte magnétique. Le campus palois accueille plus de 8.000 étudiants mais il y a une part importante d'étudiants originaires de la région qui peuvent télé-étudier.

