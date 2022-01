L'obligation du télétravail coûte cher aux employeurs de la Côte-d'Or

On va devoir se remettre au télétravail pour au moins 3 semaines. Le gouvernement impose cette mesure partout où cela est possible sous peine d'amendes. Ce mode de travail n'est pas toujours simple à mettre en œuvre, et peut coûter cher aux employeurs. On vous livre quelques exemples.

Et vous, faites vous partie de ceux qui vont garder leurs pantoufles pour aller au boulot ce lundi matin ? On vous pose la question, car à partir du 3 janvier le gouvernement impose aux employeurs de remettre en place le télétravail 3 à 4 jours obligatoire par semaine "quand cela est possible" afin de freiner le risque de contamination au Covid19.

Hillebrand France est une grosse société d'export de vins et spiritueux basée à Beaune. Elle a senti le vent tourner, et le mois dernier, le patron Yvan Astier a signé une convention avec ses salariés pour organiser le télétravail, mais au sein de l'entreprise tout le monde ne vit pas très bien cette mesure : "Hillebrand France, c'est 330 salariés dont 250 sur notre site de Beaune et sur cet effectif on a peu prés une centaine de salariés soit qui ne peuvent pas télétravailler parce qu'ils sont dans les entrepôts, soit qui ne veulent pas télétravailler. On a une cinquantaine de personnes qui n'y tiennent pas du tout. Bon , on part sur une base de 3 jours de télétravail par semaine, ce qui n'est pas forcément évident pour le travail en équipe, pour la stimulation, pour toutes les tâches qui demandent une réflexion commune. Mais dans l'ensemble c'est bien compris et bien accepté."

Yvan Astier a signé une convention avec ses 250 employés Copier

Le télétravail nous coûte 10.000 euros par mois" -Yvan Astier, patron de Hillebrand France

"On verse des indemnités aux personnes qui sont tenues de travailler depuis chez elles. Grosso modo, cela nous coûte 10.000 euros par mois. Sur une courte période c'est acceptable, mais sur une année cela fait tout de même 120.000 euros. Et je ne bous parle là que des indemnités, pas du matériel informatique ou des abonnements téléphoniques. Là on part sur des sommes beaucoup plus importantes. D'un autre côté, même s'il y a moins de monde dans nos locaux on ne fait as d'économies, car il faut continuer à éclairer et chauffer les entrepôts" constate Yvan Astier.

Une tâche prend 3 à 4 fois plus de temps" -David Butet, patron de PME, et président du MEDEF 21

Le Medef, le syndicat des patrons n'est pas opposé au télétravail, mais dénonce l'obligation de cette mesure. David Butet est le président du Medef en Côte-d'Or. Il dirige aussi "Atelier Panel ", une PME de 30 personnes qui fabrique du mobilier pour les salons professionnels et les lieux d'expositions et pour lui le télétravail n'est pas toujours pertinent : "Certaines personnes qui sont dans les bureaux ont des échanges permanents avec l'atelier, à l'appui de plans qui sont vus par les deux personnes en même temps. Si on fait cela par téléphone ou par visio cela nous prend 3 à 4 fois plus de temps" déplore-t'il.

La nouveauté , c'est la menace de sanctions pour les entreprises qui ne jouent pas le jeu: 1.000 euros d'amende par salarié contraint de rester à son bureau. Rémy Jeannin dirige à Dijon "Savoye Logistic", une société de 170 salariés qui conçoit des logiciels et des robots pour l'industrie, et cette histoire d'amendes le rend amer : "Pour la première vague, on s'est adaptés super rapidement. Comment doit-on prendre cet espèce de signal qui nous dit "Gare à vous" ? ce n'est pas très responsable comme attitude" regrette-il.

Ca me permet de mieux gérer mon travail" Ludovic Piquemal, habitué du télétravail

Et si demain , le télétravail devenait la norme, ou alors une nouvelle habitude ancrée dans la société française ? Ludovic Piquemal est chargé de communication pour l'INRAE de Bourgogne. L'institut national de la Recherche Agronomique. Lui est en télétravail deux jours par semaines depuis 2019, et c'est une solution qui convient à ce père de deux petits garçons de 9 et 3 ans : "Ca me permet de mieux gérer mes tâches. Il y a certaines choses que je réserve pour le bureau, d'autres qui sont plus faciles quand je suis au calme chez moi. Evidemment , il faut avoir une pièce dédiée à tout cela. J'y trouve du confort pour aller cherche les enfants à l'école sans avoir à courir. C'est moins de stress au bout du compte."

Ludovic, habitué du télétravail explique comment il s'organise Copier

Tout le monde ne partage pas ce sentiment. Travailler à la maison ? Quand on prononce ces mots Valérie fait la grimace. Cette dijonnaise est dans le milieu de la finance et elle a expérimenté le télétravail l'automne dernier. L'idée de recommencer la fatigue déja :"C'est compliqué, je travaille avec deux écrans au bureau et un seul à la maison. Ca demande plus de concentration, les décisions à prendre sont moins simples seule à la maison. J'ai deux ados qui se gèrent tout seuls , mais je n'ose pas imaginer une maman avec des enfants en bas âges."

Les craintes de Valérie Copier

Cette obligation de télétravail est imposée pour les 3 semaines à venir. Il est déjà probable qu'elle se prolonge au delà.