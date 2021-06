L'obsolescence des télévisions épinglée dans le rapport d'une association

C'est notre alliée, à la veille de l'Euro de football : la télévision. De plus en plus sophistiquée et fragile, sa durée de vie n'excède pas les 8 ans. La faute aux pannes précoces, et à notre consommation, dénonce l'association Halte à l'Obsolescence Programmée.

Les pannes des télévisions, qui arrivent parfois juste après la fin de garantie, sont-elles programmées ? C'est ce qu'a cherché à savoir l'association Halte à l'Obsolescence Programmée qui révèle ce jeudi à franceinfo une enquête. Cette dernière pointe les failles de nos écrans, plus sophistiqués, mais aussi plus fragiles et trop vite remplacés. HOP appelle les fabricants à fabriquer des appareils plus durables.

Des diodes sous-dimensionnées

Fidèle alliée du confinement, la télévision reste dans notre salon en moyenne sept ans et demi, comme l'indique le baromètre 2019 Fnac-Darty. Les consommateurs, qui l'achètent en moyenne 500 euros, aimeraient en profiter au moins trois ans de plus, d'après le rapport. Or, un beau jour, elle ne s'allume plus ou montre d'autres dysfonctionnements. Il peut s'agir d'une panne, souvent liée au rétro-éclairage, avancent des réparateurs interrogés. Les producteurs sous-dimensionnent sciemment les diodes pour faire des économies, affirme l'étude.

Autre possibilité pour expliquer ces dysfonctionnements : les avancées technologiques. Certaines télévisions n'ont par exemple pas supporté le passage à la TNT Haute définition il y a quelques années.

Un appel à produire et consommer responsable

Le comportement des Français joue également sur ce gaspillage : des appareils jetés dès la première panne, ou troqués même s'ils fonctionnent encore contre un modèle plus performant. Selon l’Ademe, seuls 29 % des téléviseurs tombés en panne entre 2017 et 2019 ont été réparés. Et pourtant : HOP affirme que garder son petit écran neuf ans au lieu de huit permettrait d'économiser près de deux millions de tonnes de CO2. Soit l'équivalent des émissions annuelles de la ville de Lyon.

L'association Halte à l'Obsolescence Programmée appelle à un éco-conception des produits de la part des industriels et plaide dans son rapport pour des politiques publiques ambitieuses.