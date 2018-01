L'Occitanie est avec les Pays-de-Loire et la Bretagne la région dont les effectifs du secteur privé ont le plus progressé en 2017, 30 000 postes supplémentaires. Selon une étude de l’Urssaf, Toulouse et Montpellier monopolisent les fruits de la croissance.

Toulouse, France

a reprise économique se confirme, selon les données de l'Urssaf , l'organisme chargé de récolter les cotisations sociales auprès des entreprises, l'Occitanie est la 3e région française qui a le plus recruté l'an dernier, derrière les Pays-de-Loire et la Bretagne. 30 000 créations de poste en 2017 dans le secteur privé, l'emploi progresse de 2,2% en un an dans la région, c'est mieux que la croissance nationale de 1,8%.

évolution annuelle des effectifs salariés dans le secteur privé en 2017 - @Accos/Urssaf/Dares

Les secteurs qui recrutent le plus sont l'informatique, l'aéronautique, l'hôtellerie restauration, même le BTP et la construction redémarrent. Mais ce sont les deux métropoles de Toulouse et Montpellier qui concentrent l'essentiel des fruits de la croissance.

La Haute-Garonne concentre la moitié des créations d’emploi

La Haute Garonne est le département d’Occitanie dont les effectifs progressent le plus sur un an (+3%), la Haute-Garonne a créé à elle seule 13 300 postes, soit près de la moitié des créations d’emploi en Occitanie. L’emploi est également très dynamique dans l’Hérault (+2,7%), le département gagne 7 200 postes en 2017. Les deux départements portés par le dynamisme du secteur tertiaire surfent sur les succès de l’informatique à Montpellier et de l’aéronautique sur le bassin de Toulouse. Par sa proximité avec Toulouse, le Tarn-et-Garonne est l'un des trois départements où la croissance s'accélère (+ 2,2%), un millier de postes créés depuis un an. Les Pyrénées-Orientales connaissent l’une des plus forte croissance des 13 départements d’Occitanie (+2,6%) grâce notamment aux créations d’emploi dans le secteur de l’hôtellerie restauration.

Dans l’Aveyron, le Lot, le Gard , le Tarn et l’Aude, la progression de l’emploi est plus modérée, comprise entre +0,6% et + 1,7% sur les douze derniers mois. La croissance est plus soutenue sur les bassins d'emploi de Figeac (+2,1%), de Castres-Mazamet (+2,5%) ou Narbonne (+2,4%).

En revanche, l’emploi ne décolle pas dans les départements ruraux de l’Ariège, le Gers et les Hautes-Pyrénées, où les effectifs salariés sont tout juste stable sur un an (+0,1%), tandis qu’ils continuent de diminuer en Lozère (- 0,3%).

L'évolution annuelle des effectifs salariés dans les départements d'Occitanie en 2017 - @Acoss - Urssaf

Signe de cette bonne conjoncture, la reprise du bâtiment se confirme, mais là encore, si la Haute Garonne et l'Hérault ont créé 1 800 postes à eux deux l'an dernier, le BTP continue à supprimer des emplois dans plus de la moitié des départements d'Occitanie.

28 000 emplois créés en cinq ans en Occitanie

Les secteurs d’activité où l’emploi a le plus progressé entre 2011 et 2016 :

12800 créations de postes dans le secteur Santé-Action sociale (+6,5%)

12 000 postes créés dans l’ingénierie et les bureaux d’étude (+7,3%)

6300 postes dans l’aéronautique et le matériel de transport (+17,3%)

5300 postes dans les hôtels, cafés, restaurants (+6,8%)

4100 postes dans l’informatique et la communication (+9,9%)

Les secteurs d’activité où l’emploi a le plus baissé entre 2011 et 2016 :

Immobilier (-13,8%)

BTP : 14 000 postes perdus en 5 ans (-11,5%)

Les création d'emploi en Occitanie sont concentrées sur 3 départements : La Haute-Garonne, l'Hérault, le Tarn-et-Garonne - @Acoss/Urssaf

Le salaire moyen est de 2 311 €

En revanche, les salaires augmentent moins qu'au niveau national. En Occitanie, le salaire mensuel moyen dans le privé est de 2 311 euros brut contre 2 577 euros au niveau national (soit 10 % de moins en moyenne). Les salaires ont augmenté de 2,1% sur un an en 2017 en Occitanie.