L'Occitanie, très appréciée par les touristes espagnols

Le sommet franco-espagnol de Montauban, ce lundi 15 mars, doit permettre d'entretenir des liens déjà cordiaux entre Paris et Madrid. Les échanges entre les deux pays sont déjà nombreux, sur le plan commercial, et sur le plan touristique.

On sait que les Français adorent aller sur la côte catalane l'été : à Salou, à Cadaquès, et évidemment à Barcelone. Mais les Espagnols viennent aussi régulièrement chez nous, en Occitanie.

Ils sont ainsi 900.000 touristes espagnols à visiter la région chaque année. Du Pont du Gard au sanctuaire de Lourdes, en passant par Toulouse et Carcassonne. Des chiffres datant de 2019, avant la crise du coronavirus.

Les Espagnols sont même la première clientèle étrangère en Haute-Garonne et dans les Hautes-Pyrénées. Dans ces deux départements frontaliers, ils viennent visiter Toulouse, son patrimoine architectural, mais ils aiment aussi profiter des Pyrénées pour la randonnée, et la nature, avec le cirque de Gavarnie, et les cols du Tour de France. Sans oublier Lourdes, qui draine un tourisme religieux.

A Carcassonne, un touriste étranger sur cinq est espagnol

Dans l'Aude, Carcassonne aimante cette clientèle, amoureuse des belles pierres et des sites classés à l'UNESCO. 21% des touristes étrangers qui passent à l’Office du tourisme de Carcassonne sont espagnols (loin devant les britanniques et les allemands).

Des touristes curieux de notre gastronomie, du magret, des foies gras et des bons vins. Mais aussi de notre patrimoine historique, et de nos paysages. Et ces visites sont plutôt étalées sur l'année, et pas forcément concentrées sur l'été, comme c'est le cas pour les Allemands et les Britanniques. Les Espagnols profitent ainsi de leurs nombreux jours fériés à Pâques pour passer la frontière. "C'est un vrai bénéfice pour les acteurs du tourisme en Occitanie" explique Jean Pinard, le directeur général du Comité Régional du Tourisme.

Essentiellement des Catalans, "en voisins"

"Ils viennent en voisins" ajoute Jean Pinard, "essentiellement en voiture". Des Aragonais, des Basques, et surtout des Catalans. A l'office de tourisme de Toulouse, 36% des visiteurs espagnols indiquent venir de Catalogne. Certains Madrilènes sautent aussi les Pyrénées en avion pour atterrir à Toulouse-Blagnac. Ils représentent environ 20% des Espagnols qui passent par l'office de tourisme de la ville.

Jean Pinard : "les Espagnols viennent en voisins" Copier

Et quand on parle des Catalans, le TGV direct Barcelone-Toulouse "a fait beaucoup" estime Jean Pinard, même si la liaison, d'abord lancée à l'année, n’est aujourd'hui assurée que pendant l’été.

Enfin, signe intéressant des liens forts entre l’Espagne et l'Occitanie, avec les descendants de réfugiés de la Retirada : quand les touristes espagnols viennent à Toulouse, 17% d’entre eux logent chez la famille ou chez des amis.