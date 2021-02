VIDÉO - L'Océarium, aquarium du Croisic garde le cap jusqu'au retour des visiteurs

Excepté le bruit des cascades à l'entrée, et un clapotis au dessus de certains bassins, c'est le silence qui règne dans les couloirs de l'Océarium du Croisic. Depuis la fin octobre, impossible d'y recevoir le moindre visiteur à cause des restrictions qu'impose l'épidémie de Covid-19 en France. Mais dans cet aquarium du Croisic, pas question de rester les bras croisés : les équipes, réduites certes, mais toujours sur-motivées, bichonnent leurs pensionnaires.

Une attention sur les bassins chaque matin

"Un aquarium, il faut les vérifier tous les jours : c'est comme les animaux à la ferme, si vous n'allez pas les voir, il y a un problème" : le directeur des lieux, Stéphane Auffret, nous fait la visite. Il jette un œil sur chaque bassin, et égraine avec fierté le nom de quelques unes des 4000 espèces présentes dans les murs. Des espèces du coin, mais aussi de l'autre bout du monde, toutes friandes d'eau de mer.

Des espèces qui profitent de la quiétude, pas perturbées le moins du monde par le vide des allées. En témoignent les manchots, en pleine bronzette. Ils sont nourrit trois fois par jour par Vicky. Certains petits manchots n'ont jamais vu de visiteurs et n'en verront sans doute pas avant un moment :

Ça nous manque de recevoir les groupes, les scolaires, d'apprendre des choses aux visiteurs. Les sensibiliser au monde du vivant. - Vicky, éleveuse

Des économies maximales

L'établissement bénéficie de quelques aides de l'Etat durant la pandémie, mais la direction essaie aussi de réduire le plus possible les coûts. "On réalise déjà 20% d'économies d'énergie avec les lumières non utilisées et d'autres usages ralentis" précise Stéphane Auffret. Il négocie aussi des reports de charges auprès des créanciers, car la fermeture représente plusieurs milliers d'euros de pertes. Parmi les coûts incompressibles, la nourriture : une tonne chaque mois pour 30 000 euros l'année.

Le chiffre d'affaire reste à 0, il faut en avoir conscience.

VIDÉO - Les requins tournent dans leur bassin sans être observés par les visiteurs

EN IMAGES - Les couloirs de l'Océarium du Croisic

Les requins bien tranquilles. © Radio France - Marion Bargiacchi

Près de 4000 espèces sont réunies à l'Océarium. © Radio France - Marion Bargiacchi

Des poissons d'eau de mer de toute la planète sont visibles, comme les poissons chirurgiens (des Dory pour les enfants). © Radio France - Marion Bargiacchi

Jamais trop loin de Dory, Nemo, le poisson clown, évidemment. © Radio France - Marion Bargiacchi

Toutes sortes d'espèces cohabitent. © Radio France - Marion Bargiacchi

Les manchots se prélassent au soleil sans les visiteurs pour observer leur quotidien. © Radio France - Marion Bargiacchi

...