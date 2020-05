L'Océarium du Croisic rouvrira jeudi

L'Océarium du Croisic rouvrira ses portes jeudi matin à 10h. Ils ont eu le feu vert de la préfecture ce mardi. "C'est un peu le branle-bas de combat, on a invité des amis et même les enfants à venir nous donner un petit coup de main, même si on se préparait depuis quelques jours"" explique le directeur, Stéphane Auffret.

750.000 euros de perte

Fermé depuis le 17 mars dernier, l'Océarium a dû mettre les trois quarts de ses salariés en chômage partiel. L'Océarium emploie habituellement 18 salariés dans l'année et 24 en pleine saison. Stéphane Auffret, le directeur, a chiffré la perte à 750.000 euros. Avril et mai sont deux mois importants en terme de fréquentation avec les vacances de Pâques et les ponts. "Ce ne sont pas des mois qu'on peut rattraper" explique le directeur de l'établissement, "il faut faire le dos rond et essayer de passer ce cap là".