L'Odéon Montpellier le théâtre prépare ses Estivales

L’Odéon de Montpellier rouvre en fanfare le 02 juillet 2020. Les Estivales de l’Odéon c'est tout l'été, de la magie, de l’hypnose, du mentalisme, de l’humour, de l’imitation, du seul en scène, de la chanson et des comédies avec des troupes originales. Plus la possibilité de boire et se restaurer.