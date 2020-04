[L’œil du Web] : #OnSeVoitDemain, un projet bénévole pour venir en aide aux commerçants

Chaque jour à 7h40 sur France Bleu Loire Océan, France Bleu Maine et France Bleu Mayenne, Nathan Airelté jette un coup d’œil sur ce qu'il se passe sur le web.

Logo du projet bénévole "On se voit demain"

Un projet solidaire Nantais pour soutenir les commerçants Français.

C'est dans le contexte actuel qu'est né, grâce aux agences digitalesMonsieur Lucien et La Boite à Donuts, le projet bénévole #OnSeVoitDemain. Un projet ayant pour but de venir en aide aux commerçants qui ont dû suspendre leur activité à cause du Covid-19.

Une partie de l'équipe de #OnSeVoitDemain © Radio France

Concrètement, il s'agit d'un site internet (www.onsevoitdemain.org) donnant la possibilité à chaque commerçant en France de se créer un compte gratuitement afin de proposer des bons d'achat à ses clients. Les clients qui peuvent alors se rendre sur la plateforme onsevoitdemain.org pour en acheter un qu'il pourront, utiliser à la fin du confinement.