L'oeil du Web - Quand une famille américaine recherche un enfant normand

L'Oeil du Web - La famille d'un soldat américain du débarquement à la recherche d'un petit garçon - Un pizzaïolo de 5 ans à Naples! - Les demandes en mariages à la plage ou au bloc opératoire, sont parfois très originales

La famille d'un soldat américain, aujourd'hui décédé, a lancé un avis de recherche à partir d'une photo qui date de 1944, juste après le débarquement. Photo de ce soldat avec un petit garçon blondinet, sur ses genoux. ils sont en train de sourire. Très belle photo prise le 10 juin 1944 au village de Trévières, dans le Calvados. Lorsqu'elle a découvert la photo, sa famille a décidé de partir à la recherche de cet enfant.. "Ce serait absolument merveilleux de pouvoir échanger avec lui" affirme un neveu de ce soldat de Detroit, Glen Glater. Le petit garçon serait un enfant du village donc l'espoir est permis. La photo, elle, fait le tour du Web.

La famille du soldat, bouleversée par cette photo a décidé de retrouver l'enfant.

Un pizzaïolo de 5 ans ne peut exister qu'en Italie!!

On ne sait rien de ce bambin si ce n'est qu'il s'appelle Luca et qu'il vient d'avoir 5 ans. On lui a mis un tablier et comme les autres on le voit faire une pizza de bout en bout. Il malaxe la pâte avec rapidité. On espère que la pizzéria en question ne le fait pas travailler parce qu'il existe plusieurs vidéos de ce petit Luca le pizzaiolo! En tout cas les napolitains en sont fiers puisque cette vidéo est mis en avant par l'office du tourisme de Naples

Les demandes en mariage drôles , loufoques, originales ou ... ratées!

Ce sont des extraits très américains de demandes en mariage qui se terminent toujours par un oui mais qui peuvent très originale et parfois crée la stupeur. "Est-ce que tu te moques de moi?" Pas du tout disent les impétrants qui rivalisent d'ingéniosité dans la neige, en plongée sur la plage. Un bon conseil, ne faites pas ça dans l'eau ça peut mal tourner!