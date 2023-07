L'office de tourisme d'Amiens propose de visiter la ville en courant

Il faudra choisir son camp ! L'office de tourisme d'Amiens lance deux programmes pour visiter la ville cet été : "Amiens en tongs" avec les visites "Happy hours" et les soirées d'été, et "Amiens en baskets", avec des visites "au petit trot" autour du patrimoine ou de la nature. France Bleu Picardie a testé pour vous la toute première visite en courant ce dimanche 16 juillet 2023, concentrée sur la nature à Amiens.

Le rendez-vous est donné à 10h devant l'office de tourisme, avec les explications de la guide, Sabine Robin, pour commencer. "On ne va pas battre de record, on ne fait pas un marathon, on va faire cinq kilomètres en une heure", rassure Sabine. "Il y aura pas mal d'arrêts pour observer les plantes. On va passer par le jardin des plantes, le parc Bonvallet, et on revient par le parc Saint-Pierre."

Le petit groupe d'une dizaine de personnes quitte la place au petit trot, et on s'arrête au fil du chemin pour des explications de Sabine sur des plantes qu'on utilisait au Moyen-âge, des anecdotes sur les arbres, etc. Pierre est venu avec son fils Antoine, 12 ans. "Ça ne va pas trop vite, c'est bien pour Antoine qui arrive à suivre", confie le papa. "C'est un bon moyen pour qu'il se dépense cet été. On découvre des choses sur des plantes qu'on voit tous les jours. Il y a une des plantes, je pensais que c'était une mauvaise herbe alors qu'elle était utile au Moyen-âge, c'est rigolo."

"C'est assez facile"

"C'était assez facile car on s'arrêtait régulièrement pour qu'elle nous apprenne des choses, et après on repartait en courant", raconte Antoine à l'arrivée. "Il n'y a pas nécessité d'avoir une grande condition physique, il faut être capable de trottiner par intermittence pendant une petite heure", développe Pierre-Yves Hurtevent, directeur de l'office de tourisme d'Amiens Métropole.

Une autre visite nature "au petit trot" est prévue le 13 août 2023 à 10h et deux visites patrimoine "au petit trot" sont prévues les 6 et 27 août. Il faut compter entre 4€ et 8€ par participant, et il est conseiller de réserver. Plus d'informations sur le site d'Amiens Tourisme .