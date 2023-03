L'office de tourisme de Strasbourg épinglé par un rapport de la chambre régionale des comptes

L'office de tourisme de Strasbourg (OTSR) est épinglée par la chambre régionale des comptes . Les magistrats ont épluché sa gestion et ses finances sur une période de quatre ans de 2016 à 2020 et rendu mardi 28 mars un rapport très détaillé de près d'une cinquantaine de pages. Le rapport note que "l'office du tourisme de Strasbourg et sa région a exercé les missions d'accueil et d'information des visiteurs et de promotion du tourisme de manière efficiente", mais épingle la structure sur le fonctionnement des instances. La chambre formule onze rappels du droit et cinq recommandations.

"De nombreuses irrégularités comptables"

Deux manifestations font notamment l'objet de critiques dans leur gestion : « Strasbourg, mon amour » organisée depuis dix ans dans la capitale alsacienne et le marché de Noël organisé à New-York en décembre 2019 . Ces deux manifestations "sont affectées d'irrégularités et leurs effets respectifs sur la fréquentation touristique inexistants".

Sur le marché de Noël délocalisé à New-York , les magistrats pointent de gros manquements dans les prévisions de budget. Son coût total a dépassé de plus de 500.000 euros le montant des subventions accordées par l'Eurométropole et de la région Grand Est. "Au regard des états financiers de l’OTSR, le premier objectif assigné aux opérations d’export, du marché de Noël à l’étranger - l’organisation d’une opération commerciale équilibrée - n’est jamais atteint sur la période contrôlée."

La chambre régionale des comptes rapporte qu'aucune donnée objective ne permet de mesurer le succès de l'opération : "L’atteinte de l’objectif visant à développer le tourisme en Alsace sur des marchés lointains est difficilement mesurable. Le conseil d’administration de l’OTSR estimait cependant en mai 2018 que le bilan de l’opération d’export à Séoul était décevant et que la pertinence des manifestations en Asie hors du Japon devait être remise en cause. La chambre observe que les retombées médiatiques, dont la méthode de valorisation monétaire est au demeurant sujette à caution, ne sauraient constituer la mesure définitive du succès de l’opération qui n’est établie par aucune autre donnée objective".

Peu d'effets sur la fréquentation touristique

La chambre régionale des comptes fait en substance les mêmes reproches à la manifestation "Strasbourg mon amour". L'objectif affiché avec notamment un grand chapiteau place Kléber pour la Saint-Valentin, est d' attirer du monde en février , période creuse du tourisme mais la fréquentation des hôtels a continué d'être aussi basse sur la période.

"L’objectif d’augmentation de la fréquentation touristique entre le marché de Noël et le printemps assigné à la manifestation « Strasbourg, mon amour » n’est pas atteint", constate la chambre régionale des comptes. Les magistrats reprochent aussi à l'office du tourisme ses déclarations comptables peu précises, qui rendent difficile les contrôles pour les financeurs.