L'Office du tourisme de la Baie de Somme veut promouvoir un tourisme durable

Développer un tourisme durable. C'est l'objectif de l'Office du tourisme de la Baie de Somme, qui organise ce 28 mars son deuxième "lancement de saison". Cet évènement, destiné à quelque 600 professionnels, a pour thème "Ensemble, réfléchissons au tourisme durable de demain!". Un choix retenu car "le tourisme vert, c'est important. Il faut respecter le patrimoine et les traditions", explique Henri Sannier, le vice-président de la Communauté d'agglomération de la Baie de Somme en charge du tourisme.

"On souhaite bâtir ensemble un tourisme rural, qui tient compte des impacts économiques, sociaux et environnementaux", insiste Henri Sannier. Pour l'élu samarien, "on est fort en traditions et en patrimoine rural, et il faut qu'on le dise très fort, parce que la plupart des touristes ne sont pas au courant. Ils débarquent et voient la baie de Somme, qui est merveilleuse, mais ils oublient des tas de petites choses aux alentours."

Miser sur le développement des circuits courts

Et pour apprendre les bons réflexes environnementaux aux professionnels du tourisme, "il y a des tas de petites choses. Par exemple, la Communauté d'agglomération de la Baie de Somme va s'engager en faveur du maintien du développement du commerce de proximité sur le territoire. C'est un des points faibles", précise Henri Sannier. Une "plateforme numérique marchande", intitulée baiedesomme-shopping.fr, sera également disponible début avril notamment sur le site de l'Office du tourisme de la Baie de Somme. Des feuillets "qui reprennent toutes les adresses, toutes les informations pratiques sur nos partenaires hébergeurs, restaurateurs et commerçants seront aussi diffusés à plus de 35.000 exemplaires", ajoute Henri Sannier, pour qui le respect de l'environnement passe donc par la promotion des circuits courts. "Nous sommes tous amoureux de nos territoires, et il faut que les touristes le sentent", insiste-t-il.

L'Office du tourisme souhaite également "dire aux voyageurs de s'engager" pour préserver la Baie de Somme, "par des gestes simples en faveur du tourisme vertueux pendant leur séjour", conclut Henri Sannier.