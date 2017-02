L'office HLM de Brive se donne deux ans pour retrouver un budget sain

Brive Habitat veut retrouver l'équilibre financier. Les responsables de l'office HLM de Brive-la-Gaillarde ont présenté un plan d'économies sur deux ans. Car la situation est grave. Le compte d'exploitation de Brive Habitat perd 1 million d'euros par an.

Un audit a récemment révélé l'ampleur du problème. Il a surtout montré les irrégularités de comptabilité et de gestion de l'ancienne direction. Une action en justice est d'ailleurs en cours contre l'ancien directeur de Brive Habitat. Du coup les difficultés financières sont apparues plus clairement aux actuels responsables. "La plus grosse préoccupation est sur le compte d'exploitation. Nous perdons un millions d'euros par an" explique le directeur Pierre Guycharnaud.

1,2 millions d'euros de loyers en moins

Deux causes principales à ce déficit expliquent le directeur et le président de l'office Jean-Pierre Tronche. Il y a trop d'impayés. 600 000 euros par an. Le plan d'économies vise a réduire leur nombre notamment par une politique plus ferme envers les mauvais payeurs, "qui n'exclut pas expulsion" précise Pierre Guycharnaud. Deuxième problème, le nombre de logements vacants. "Nous en avons encore 260 souligne le directeur. "Ça fait un manque à gagner de 1,2 millions d'euros". Le plan prévoit de rénover rapidement des logements dégradés pour les remettre tout de suite sur le marché, car la demande existe.

Pas de licenciements mais peut être des non remplacements

Des économies de gestion sont également prévues, 100 000 euros dès cette année. Une pause de deux ans est faite sur les constructions de logements neufs. Si cette politique d'économies porte ses fruits l'office ne touchera pas à sa masse salariale. Il a 85 employés. Le non remplacement de certains départs en retraite n'est toutefois pas écarté.