L'OGBL se mobilise sur les impôts des travailleurs frontaliers

Le porte-monnaie de certains travailleurs frontaliers pourrait être considérablement plombé par une réforme fiscale qui entrera en vigueur l'an prochain entre la France et le Luxembourg. Un nouveau mode de calcul qui impactera particulièrement les couples mariés dont l'un des conjoints travaille au Luxembourg. Cette réforme, votée en 2019, devait entrer en vigueur en 2020, pour être finalement reportée en 2023. Pour dénoncer ces changements, les représentants de l'OGBL (Confédération syndicale indépendante du Luxembourg) appelaient à un rassemblement, lundi 23 mai, à Metz. Car la facture pourrait être lourde : de quelques centaines à 7.000 euros.

Pouvoir d'achat et attractivité

Un mécanisme complexe, comparable à une double imposition, selon Christian Simon-Lacroix, responsable des frontaliers français à l'OGBL qui dénonce son injustice et les conséquences que cela pourrait avoir, d'abord sur le pouvoir d'achat des frontaliers (les français représentent 52% des travailleurs frontaliers au Luxembourg et 22% de la main d'œuvre totale du Grand Duché) et sur l'attractivité du marché du travail luxembourgeois. "Cela ne va pas améliorer la situation dans certains secteurs ou il manque cruellement de main d'œuvre" déplore Christian Simon-Lacroix, "le Luxembourg ne peut pas s'en passer. Je dirais aussi que du côté français, la Lorraine ne peut pas se passer du pouvoir d'achat apporté par les frontaliers. Une étude l'a montré il y a quelques années : 83 % d'entre eux dépensent 89 % de leurs revenus en France."

L'OGBL entend donc saisir l'opportunité des élections législatives à venir en France pour alerter les candidats sur cette question en leur adressant une lettre ouverte.