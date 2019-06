L'OGC Nice racheté par le milliardaire britannique Jim Ratcliffe

Plusieurs médias l'annoncent ce vendredi soir, l'OGC Nice va bien être racheté par le milliardaire britannique Jim Ratcliffe. Les négociations ont duré plusieurs mois et viennent d'aboutir à quelques heures de la reprise de l'entrainement.

Jim Ratcliffe, nouveau propriétaire de l'OGCNice et patron de l'équipe cycliste Inéos

Nice, France

Les négociations avaient débuté il y a de nombreux mois et mettaient de chaque côté de la table les actuels actionnaires sino-américains représentés par Chien Lee et le britannique milliardaire Jim Ratcliffe. Au centre : le rachat de l'OGC Nice pour une somme dépassant les 100 millions d'euros, un record pour le club niçois.

A quelques heures de la reprise de l'entrainement, toujours sous la houlette de Patrick Viera, les négociations ont donc abouti affirme Nice-Matin et L'Equipe. Pour l'instant, pas de communication officielle au niveau du club.

L'homme le plus riche d'Angleterre (fortune estimée à 24 milliards de dollars) devient ainsi le nouvel homme fort des rouges et noirs, comme il est déjà le patron du club de foot de Lausanne et de l'équipe cycliste Ineos, anciennement Sky.

Et maintenant ?

C'est la question que tous les supporters, mais aussi sans doute une partie du club se posent. Que va apporter Jim Ratcliffe au Gym alors que le mercato a débuté et que les fans attendent beaucoup de la 2e saison du champion du monde 98' en tant que coach ?

La fortune de l'anglais peut-elle amener ce que tous les passionnés de l'OGCN attendent : un recrutement ciblé et qualitatif permettant aux aiglons de jouer les premiers rôle dans le championnat de Ligue 1. Réponse dans les prochaines semaines quand Jim Ratcliffe et ses représentants auront pris l'air caniculaire de la Côte d'Azur.