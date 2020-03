Coronavirus : l'OGC Nice jouera ses quatre prochains matchs à huis clos

L'OGC Nice va, dès ce samedi au Parc des Princes contre le PSG, devoir s'habituer à jouer sans public. À cause de l'épidémie de coronavirus, tous les matchs de Ligue 1, mais aussi de Ligue 2, se joueront en effet à huis clos. Une décision prise par la LFP et par les autorités sanitaires pour éviter toute propagation du Covid-19 dans les stades. Le principe du huis clos a été décidé jusqu'au 15 avril pour l'instant.

Pour le Gym cela signifie quatre rencontres (dont deux à l'Allianz) sans supporter : PSG-Nice, Nice-Montpellier, Dijon-Nice et Nice-Strasbourg. Pour les deux rencontres à domicile, le club a annoncé sur France Bleu Azur que les billets et les abonnements seraient remboursés pour ces rencontres précises. En revanche, on ne sait pas encore si les médias seront acceptés dans les gradins. Cela devrait être décidé lors d'une réunion ce mercredi.