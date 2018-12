L'olive broutignan, trésor rare des saveurs de La Montagnette entre Durance et Avignon

L'olive broutignan pousse quasiment exclusivement sur les coteaux de la Montagnette, le massif entre Tarascon et Barbentane. Le moulinier Jean Roch Ollier se bat pour mettre en valeur les saveurs de tapenade et fruits rouge de cette olive unique récoltée à maturation en décembre.

Vaucluse, France

Trésor savoureux méconnu aux portes d'Avignon, l'olive Broutignan pousse quasiment uniquement sur la Montagnette, le massif entre Barbentane et Tarascon. Jean Roch Ollier, le moulinier de Barbentane, se bat depuis dix ans pour sauver et mettre en valeur cette olive.

Jean Roch Ollier a relancé en 2009 un moulin à Barbentane pour triturer les olives entre Rhône et Durance. Il produit une huile 100% broutignan et confie "adorer cette olive fantastique aux arômes de tapenade et fruits rouges: c'est mon terroir"

Jean Roch Ollier est fier d'être le seul moulinier a proposer une huile 100% broutignan venu d'arbres qui ont "parfois plus de 500 ans. C'est un bois très dur et donc très compliqué à tailler. C'est unique en France."

Olive fantastique aux parfums de tapenade et cassis

La broutignan se récolte en décembre à maturité, très noire. Jean Roch Ollier caresse de la main les olives : "regardez, elle est noire, fripée... C'est pas une olive super sexy parce qu'elle est pas verte et gorgée d'eau comme les autres." Le moulinier sélectionne une olive et pointe "ce téton déporté caractéristique de la broutignan. Avec une belle couleur de prune qui lui donne peut-être ses arômes de fruits rouges, de cassis et de tapenade." Jean Roch Ollier souligne que "la broutignan, c'est l'olive numéro 1 à Barbentane"

Sauver les saveurs et paysages de la broutignan

L'olive broutignan est récoltée sur 200 hectares dans les olivettes de la Montagnette, ces petites parcelles avec parfois seulement quelques oliviers. Jean Roch Ollier se bat pour maintenir cette oléiculture car "si ça disparait, des paysages vont disparaitre mais aussi des arômes". Le moulinier s'inquiète du vieillissement des oléiculteurs. Il envisage de demander une indication géographique protégée IGP ou une protection pour cette olive. La broutignan aurait aussi besoin d'aide des pouvoirs publics pour faciliter l'irrigation des parcelles arides de la Montagnette.

Jean Roch Ollier espère produire 4 000 litres d'huile d'olive 100% broutignan cette année. Première dégustation du cru 2018 fin janvier au moulin de Barbentane.

